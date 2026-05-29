Heute, 14:45h 4 Min.

Zum Beginn des Pride Month am 1. Juni hat der Verband Queere Vielfalt (LSVD+) eine Kampagne zum Schutz queerer Menschen im Grundgesetz gestartet. Mit einem Mailing-Tool können Interessierte direkt an ihren Wahlkreisabgeordneten schreiben.



"Für uns steht der Pride-Month dieses Jahr im Zeichen der längst überfälligen Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetzes", erklärte dazu LSVD+-Bundesvorstandsmitglied Andre Lehmann. Neben dem Mailing-Tool werde man diesen Monat besonders Druck machen: "Bei den CSDs, die in den kommenden Wochen in ganz Deutschland stattfinden, haben wir die Gelegenheit, geschlossen diese Community-Forderung sichtbar zu machen. Gemeinsam mit queeren Organisationen vor Ort, auf Landes- und auf Bundesebene werden wir deutlich machen, dass wir uns nicht länger vertrösten lasssen."



Konkret soll erreicht werden, dass Artikel 3 im Grundgesetz im ersten Satz von Absatz 3 um den Zusatz "sexuelle Identität" oder "sexuelle und geschlechtliche Identität" erweitert wird. Aktuell lautet der Satz: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden." 1994 wurde noch hinzugefügt: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." Alle demokratischen Parteien im Bundestag mit Ausnahme der Union fordern bereits seit Jahren eine entsprechende Reform, um einen Rückfall in alte Zeiten unwahrscheinlicher zu machen. Hintergrund ist, dass der Anti-Schwulen-Paragraf 175, den das Bundesverfassungsgericht 1957 in seiner Nazifassung noch ausdrücklich für rechtens erklärt hatte, erst im Jahr 1994 abgeschafft wurde. Allein in der Bundesrepublik wurden nach diesem Paragrafen mehr als 50.000 Männer verurteilt.



Zwar haben CDU-geführte Länder wie Berlin Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein im Bundesrat bereits im September letzten Jahres einer entsprechenden Initiative zugestimmt, die Union im Bundestag ziert sich aber bislang noch. Die AfD lehnt den Schritt dagegen kategorisch ab (queer.de berichtete). LGBTI-Organisationen befürchten, dass die rechtsextreme Partei bei einer Machtübernahme queere Lebensweisen wieder kriminalisieren könnte.

Zum 1. Juni zeigt die AfD dabei ihre queerfeindliche Seite: Statt dem Pride Month wolle man den "Stolzmonat" begehen, eine Art heterosexueller nationalistischer Gegenentwurf zum CSD-Monat. In vielen Bildern auf Social Media, die derzeit massiv beworben werden, zeigen sich dabei Abgeordnete oder Kreisverbände mit queerfeindlichen Botschaften  etwa mit der Regenbogenfahne in einer Mülltonne.



Eine Auswahl an Bildern der AfD-Social-Media-Kampagne gegen queere Menschen (Bild: Facebook, X)

Politiker*innen anderer Parteien warnen hingegen vor einer Zuspitzung: Nyke Slawik, die queerpolitische Sprecherin der Grünen, erklärte etwa auf Facebook: "Der diesjährige Pride-Month ist eine Mahnung! Wir werden zur Zielscheibe", so die Leverkusenerin. "Wir möchten alle Menschen dazu auffordern, mit uns auf CSDs zu gehen, queeres Leben sichtbar zu machen und ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen. Wir werden den Demokratiefeinden niemals die Straßen überlassen."



Maik Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion, erinnerte auf Instagram daran, dass der Stonewall-Aufstand ein "Radau" gewesen sei. Dabei veröffentlichte er eine Reihe von provokativen Memes mit Aufschriften wie "Happy Pride an alle außer AfD- und CDU/CSU-Gays".



Die SPDqueer startet unterdessen ihre diesjährige CSD-Kampagne unter dem Motto "Zusammen Vielfalt verteidigen". "Wir werden nicht zulassen, dass Freiheitsrechte zurückgedreht, queere Menschen zum Feindbild erklärt oder gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Vielfalt zu verteidigen heißt, Demokratie zu verteidigen", erklärte die Co-Bundesvorsitende Carola Ebhardt. Falko Droßmann, der queerpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, erinnerte auf Facebook zudem an die Anfänge des CSD: "Pride begann als Protest, Widerstand und der Kampf darum, überhaupt offen und sicher existieren zu dürfen." Für viele queere Menschen weltweit bedeute Sichtbarkeit auch heute noch Mut.



Der Pride Month erinnert an den Stonewall-Aufstand vom Juni 1969, als sich Gäste des Stonewall Inn in New York City erstmals massiv und mehrere Tage lang gegen eine aus Queerfeindlichkeit begangene Polizeirazzia wehrte. Die erste offizielle staatliche Anerkennung des gesamten Monats Juni als "Gay and Lesbian Pride Month" in den USA erfolgte 1999 durch den damaligen Präsidenten Bill Clinton. Inzwischen hat sich der Wind aber in den Verienigten Staaten gedreht: Die Trump-Regierung begeht den Pride Month nicht mehr, viele Konservative versuchen zudem, wie die AfD in Deutschland den Monat umzudeuten: Tennessee hat den Pride Month etwa zum "Monat der Kernfamilie" ernannt, bei dem Regenbogenfamilien ausdrücklich ausgeschlossen werden (queer.de berichtete). (dk)