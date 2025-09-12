So was gab's noch nie: Vier offen schwule Spieler für Brasilien



Douglas Pureza, Douglas Souza, Adriano Xavier und Maique Reis (v.l.n.r.) posieren für die Kamera (Bild: Instagram)

Heute, 15:38h 3 Min.

Das brasilianische Männer-Volleyballnationalteam sorgt derzeit nicht nur sportlich für Aufmerksamkeit: Im Kader für die Volleyball Nations League stehen vier offen schwule Spieler  so etwas gab es noch nie in einem Profi-Nationalteam der Männer in einem großen Mannschaftssport. Einer von ihnen ist der Olympiasieger Douglas Souza, der bereits seit Jahren als eine der sichtbarsten queeren Figuren im internationalen Volleyball gilt. Die anderen offen schwulen Spieler im 30-Mann-Kader Brasiliens sind Douglas Pureza, Adriano Xavier und Maique Reis.



In sozialen Netzwerken gehen derzeit Bilder der vier Spieler viral, die sie im Trainingscamp der Mannschaft zeigen. Ein Volleyball-Blog teilte das Video mit dem Kommentar: "Volleyball, Repräsentation und Respekt gehen hier Hand in Hand!" Als Emojis daneben stehen ein Volleyball, eine Regenbogenfahne und ein muskelbepackter Arm.



In Kommentaren erhält das Quartett viel Zustimmung. "Der Zug ist abgefahren und die Homophoben haben einen Herzinfarkt bekommen!", lautete etwa einer der Kommentare. Das Team muss sich in der Hauptstadt Brasília zum Auftakt ihrer Nations-League-Spiele ausgerechnet mit dem Iran messen, wo Homosexualität mit dem Tod bestraft werden kann.

Douglas Souza hatte 2016 mit der brasilianischen Mannschaft bei der Heim-Olympiade in Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen. 2020 outete er sich schließlich  und erklärte, er wolle ein "Spiegel" für alle Menschen sein, die das Gefühl haben, nicht der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen.



Bereits 2019 hatte sich Maique Reis eher nebenbei geoutet: Er fing an, ganz ungezwungen Fotos aus seinem Privatleben auf Instagram zu teilen. Dort waren auch Bilder mit seinem Partner oder Beiträge zu queeren Themen zu sehen  als er in Medien darauf angesprochen wurde, berichtete er offen über die doppelten Hürden, die er als schwarzer und homosexueller Mann im Leistungssport überwinden musste.



Douglas Pureza outete sich 2024, nachdem er mit seinem Verein Sesi-Bauru die Meisterschaft gewonnen hatte und als bester Libero der Superliga ausgezeichnet worden war. In einem Coming-out-Interview thematisierte er dabei vor allem die psychologischen Belastungen und "Narben", die das lange Verstecken seiner Identität im Profisport bei ihm hinterlassen hätten. Auf Social Media zeigt er sich inzwischen gerne mit seinem Freund.



Adriano Xavier, der bereits seit Jahren in der Nationalmannschaft spielt, sprach vor dem jetzt viralen Bild nicht über seine sexuelle Orientierung. Der 24-Jährige ist dafür bekannt, scheu zu sein und wenig über sein Privatleben zu verraten. Das neue Bild teilte er nun mit Herz-Emojis.



In Deutschland hatte sich mit dem Amerikaner Benjamin Patch 2020 erstmals ein aktiver Bundesliga-Spieler als schwul geoutet (queer.de berichtete). Derartige Coming-outs sind derzeit international allerdings sehr selten. (cw)