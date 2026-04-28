Gerüchte bestätigt: Taylor Swift veröffentlicht Song für "Toy Story 5"

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  • Heute, 09:53h 2 Min.

Taylor Swift lässt die Katze aus dem Sack (Bild: Screenshot BBC Radio 2)

Die Spekulationen haben sich bestätigt: Taylor Swift (36) steuert einen Originalsong für den kommenden Pixar-Film "Toy Story 5" bei. Der Titel des neuen Songs lautet "I Knew It, I Knew You" und soll am 5. Juni auf allen Streaming-Plattformen erscheinen.

Das bestätigte Swift am Montag auf Instagram mit den Worten "Es ist eine Toy Story! Ihr habt es gewusst!" Es sei schon immer ihr Traum gewesen, für diese Figuren schreiben zu dürfen, "die ich liebe, seit ich als fünfjähriges Kind den ersten 'Toy Story'-Film gesehen habe". Sie habe sich sofort in "Toy Story 5" verliebt, als sie den Film in einer frühen Phase sehen durfte, und direkt nach der Vorführung den Song geschrieben.

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Swifties spekulierten bereits über "Toy Story 5"-Song

Besonders aufmerksame Swifties hatten die Zusammenarbeit bereits vor Wochen vermutet. Ende April entdeckten Fans auf Taylor Swifts Website einen mysteriösen Countdown vor wolkenförmigem Hintergrund. Zwar verschwand der Inhalt kurz darauf wieder, doch die Spekulationen um ein neues Projekt ließen seitdem nicht nach.

Zusätzlichen Gesprächsstoff lieferten schließlich Werbetafeln mit den Initialen "TS", die in mehreren Städten weltweit auftauchten. Außerdem änderte sich das Albumcover von "1989 (Taylor's Version) subtil: Statt Möwen waren plötzlich Wolken im Hintergrund zu sehen.

Rückkehr zu ihren Country-Wurzeln

Der Song "I Knew It, I Knew You" entstand laut "Deadline" mit Swifts langjährigem Kollaborateur Jack Antonoff und soll eine Rückkehr zu Swifts Country-Wurzeln markieren.

"Toy Story 5" selbst setzt die bekannte Pixar-Saga fort und thematisiert diesmal den Konflikt "Toys vs. Tech". Neue Figuren wie das Tablet "Lilypad" bringen frischen Konflikt in Bonnies Leben, während klassische Charaktere wie Woody und Buzz weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Der Film startet am 19. Juni in den Kinos. (spot/cw)

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