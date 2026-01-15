Charli xcx kündigt neues Album "Music, Fashion, Film" an

Heute, 10:00h 2 Min.



Das Albumcover für das neue Album von Charli xcx (Bild: Warner Music)

Rund zwei Jahre nach dem globalen Erfolg ihres Albums "Brat" (Amazon-Affiliate-Link ) meldet sich Charli xcx (33) diesen Sommer mit einem neuen Projekt zurück: Ihr nächstes Album "Music, Fashion, Film" (Amazon-Affiliate-Link ) erscheint am 24. Juli und umfasst elf Songs mit einer Gesamtlaufzeit von exakt 30 Minuten und 5 Sekunden. Das verkündete die britische Popkünstlerin am Montag auf Instagram.



Für das Artwork hat sich Charli xcx einmal mehr mit dem Fotografen Aidan Zamiri, mit dem sie ihren Film "The Moment" inszenierte, zusammengetan. Auf dem schwarz-weißen Cover sind passend zum Albumtitel drei Größen aus den verschiedenen Kunstbereichen zu sehen: der Musiker John Cale, der Modedesigner Marc Jacobs und der Regisseur Martin Scorsese.



Mit "Music, Fashion, Film" setzt die Musikerin erneut auf ein kompaktes, konzeptuelles Format. Die elf Tracks sollen sich nahtlos zu einem knapp halbstündigen Hörerlebnis verdichten  ein Ansatz, der sich bereits in ihrer jüngsten künstlerischen Phase andeutet: präzise, stilisiert und bewusst überhöht. Auf dem Album werden auch die bereits veröffentlichten Songs "SS26" und "Rock Music" enthalten sein.



Charli xcx wird zur interdisziplinären Künstlerin



Die neue Veröffentlichung ist auch Ausdruck von Charli xcx' zunehmender Nähe zur Film- und Kunstwelt. 2026 war bereits ein besonders intensives Jahr für die Künstlerin, sowohl vor als auch hinter der Kamera: Sie arbeitete unter anderem an der Musik für "Wuthering Heights" und spielte in "The Moment" die Hauptrolle. Zudem spielt sie im Erotikthriller "I Want Your Sex", der Neuverfilmung von "Faces of Death", dem Independent-Film "Erupcja" sowie "The Gallerist" und "Sacrifice" mit.



Mit "Music, Fashion, Film" dürfte Charli xcx ihre Entwicklung konsequent fortsetzen: über die Grenzen des klassischen Pop hinaus zu einem interdisziplinären Kunstverständnis, in dem Musik, Mode und Film als zusammenhängende Ausdrucksformen gedacht werden. (cw/spot)

