Er wurde nur 44 Jahre alt: "Twin Peaks"-Star Owain Rhys Davies ist tot

Heute, 13:04h 2 Min.

Trauer um Owain Rhys Davies: Der offen schwule "Twin Peaks"-Star ist mit nur 44 Jahren gestorben. Das gab sein Bruder Rhodri auf Instagram bekannt. "Mit tiefer Trauer müssen mein Vater und ich bekannt geben, dass mein Bruder Owain verstorben ist", schreibt er. Es sei sicherlich "ein großer Schock" für viele. Zur Todesursache heißt es: "Auch wenn noch Fragen zu den Umständen seines Todes offen sind, gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass Owain plötzlich, eines natürlichen Todes und friedlich verstorben ist."



Er hatte "mehr als eine Familie"



Sein Bruder ehrt den walisischen Schauspieler für seine "Liebe, Freundschaft und Großzügigkeit". Die vielen Nachrichten in den letzten Tagen hätten gezeigt, dass er das Leben vieler Menschen prägte. "Owain hatte das Glück, mehr als eine Familie zu haben. Neben seiner leiblichen Familie baute er außergewöhnliche, familiäre Bindungen zu vielen seiner engsten Freunde, Kollegen und geliebten Menschen auf", erklärt sein Bruder. Er sei stolz, dass der Darsteller vielen ein Bruder sein konnte. "Wir wissen, dass dieser Verlust von sehr vielen Menschen empfunden wird, und es tröstet uns zu wissen, wie sehr er geliebt wurde", ergänzt er.



Owain Rhys Davies war mit seiner Homosexualität offen und ungezwungen umgegangen. Auf seinen offiziellen Profilen  unter anderem bei der Veröffentlichung professioneller Porträtfotos auf seiner Facebook-Seite  nutzte er zur Selbstbeschreibung ganz direkt Hashtags wie #gay, #actor und #welsh. Zu seinem Privatleben ist öffentlich sonst nur wenig bekannt.

Die Familie wolle "zu gegebener Zeit weitere Informationen" teilen. Bis dahin bittet sie um Privatsphäre, da sie alle diesen "verheerenden Verlust" noch verarbeiten.



Auftritt in dritter "Twin Peaks"-Staffel



Owain Rhys Davies wurde durch seine Rolle als Agent Wilson bekannt, die er in der dritten Staffel der Serie "Twin Peaks" übernahm. Diese wurde 2017 ausgestrahlt, 27 Jahre nach den ersten Folgen. Daneben war er unter anderem in der Horror-Satire "A Serial Killer's Guide to Life" zu sehen und sprach im Fantasy-Streifen "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" einen Frosch-Boten. Auch als Theaterdarsteller war er aktiv. (spot/cw)