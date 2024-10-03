Trauer um "Heartstopper"-Star: Fan-Liebling Nellie ist gestorben

Heute, 15:11h 2 Min.

Die queere Netflix-Erfolgsserie "Heartstopper" trauert um ihr bekanntestes tierisches Cast-Mitglied: Border Collie Echo, der in der Serie die Hündin Nellie gespielt hat, ist überraschend gestorben. Der Rüde wurde neun Jahre alt. Die Nachricht löste in der Fangemeinde weltweit große Bestürzung aus.



Laut einem Instagram-Statement seiner Besitzerin vom Sonntag wurde bei Echo plötzlich ein Hirntumor diagnostiziert. Kurz vor seinem Tod habe der Hund noch mit seiner Familie gespielt, was die Nachricht für Angehörige und Fans umso schockierender machte.



In dem Instagram-Beitrag heißt es wörtlich: "Echo, du warst wirklich der beste Hund, den man sich wünschen konnte. Du hast jeden Menschen und alles um dich herum geliebt. Durch deine Rolle in der Netflix-Serie 'Heartstopper' wurdest du berühmt und von Tausenden Menschen geliebt." Und weiter: "Ich vermisse deine kleinen Stupser so sehr. Du warst mein kleiner Kuschelmonster. Danke, dass du mein Echo warst."



Auch Alice Oseman, Autorin und Schöpferin von "Heartstopper", reagierte öffentlich auf den Verlust. In einem Kommentar auf Instagram würdigte sie Echo als etwas "ganz Besonderes" für viele Menschen und betonte, dass seine Freude und Ausstrahlung unvergessen bleiben würden.

Nellie als "queere Ikone"

In sozialen Netzwerken teilten zahlreiche Fans ihre Trauer. Einige schrieben, ihr Tag sei durch die Nachricht "ruiniert", andere bezeichneten Nellie als "queere Ikone". Besonders bewegt zeigte sich die Community darüber, dass Echos Tod unmittelbar vor Beginn des Pride Month bekannt wurde.



Seit der ersten Staffel gehörte Nellie zu den beliebtesten Figuren der Serie. Als treue Begleiterin von Nick Nelson, gespielt von Kit Connor, war sie für viele Zuschauer*innen ein fester Bestandteil von "Heartstopper". Nellie spielt dabei eine wichtige Rolle bei der Annäherung von Nick und Charlie (Joe Locke).



Die bislang 24-teilige Serie "Heartstopper" wurde zwischen 2022 und 2024 auf Netflix veröffentlicht und avancierte zum Überraschungserfolg der Streamingplattform. Bald gibt es (den letzten) Nachschub: Die Liebesgeschichte um die beiden Schüler Nick und Charlie wird mit einem 110-minütigen Film namens "Heartstopper Forever" beendet. Als Erscheinungsdatum ist der 17. Juli vorgesehen (queer.de berichtete). (cw)