Neue Attacke auf Pride Month: US-Staat erklärt Juni zum "Monat der Treue"

Heute, 16:00h 2 Min.

Sarah Huckabee Sanders, die republikanische Gouverneurin von Arkansas hat den Juni in ihrem Bundesstaat zum "Monat der Treue" ("Fidelity Month") ausgerufen. In einer Erklärung heißt es, der Juni solle eine Zeit sein, um eine "erneuerte Hingabe" an "Tugend, Verpflichtung, Verantwortung und gemeinsame moralische Grundlagen" zu fördern.



"Die Pflege von Treue zu Gott, Familie, Gemeinschaft und Nation trägt zum menschlichen Wohlergehen bei und unterstützt eine gesunde, stabile und geordnete Gesellschaft", erklärte Huckabee Sanders. Dabei zitierte sie US-Gründervater und Sklavenhalter George Washington, der gesagt habe, dass "Tugend oder Moral eine notwendige Grundlage einer Volksregierung ist".

"Gegenprogrammierung zum Pride Month"

Sanders teilte auf Social Media außerdem einen Bericht des "Daily Wire" (Bezahlartikel), in dem der "Monat der Treue" als "Gegenprogrammierung zum Pride Month" beschrieben wird. "Ein weiterer republikanisch regierter Bundesstaat wirft den Pride Month über Bord", so heißt es in dem Artikel.



Sarah Huckabee Sanders, die seit 2023 Regierungschefin von Arkansas ist, gilt als extrem queerfeindlich. In ihrer Amtszeit untersagte sie etwa trans Jugendlichen geschlechtsangleichende Behandlungen oder setzte den Diskriminierungsschutz von queeren Menschen an Schulen aus.



Arkansas ist nicht der einzige konservative Bundesstaat, der eine Gegenbewegung zu seit Jahrzehnten etablierten Pride Month aufbauen will. Bereits zuvor hatte der ebenfalls republikanisch kontrollierte Staat Tennessee den Juni zum "Monat der Kernfamilie" ausgerufen (queer.de berichtete).

Trump-Regierung erkennt Pride Month  anders als Biden-Regierung  nicht an

Erstmals offiziell anerkannt wurde der Pride Month 1999 durch den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton  unter dem Namen "Gay and Lesbian Pride Month". Später erweiterten Präsidenten wie Barack Obama und Joe Biden die Anerkennung auf die gesamte queere Community. Unter den republikanischen Präsidenten George W. Bush und Donald Trump wurde der Pride Month allerdings nicht begangen.



In Deutschland gibt es ähnliche Bestrebungen, den CSD-Monat durch etwas zu ersetzen: Seit mehreren Jahren begehen Rechtsextreme, etwa die AfD, den sogenannten Stolzmonat. Dieser richtet sich dabei weniger versteckt gegen Homosexuelle und andere queere Menschen. Bereits 2023 schrieb etwa AfD-Fraktionschefin Beatrix von Storch auf X: "#PrideMonth in die Tonne! Schluss mit diesem zwanghaften Minderheitendiktat. Runter mit der #Regenbogenfahne" (queer.de berichtete).