Georg Uecker kämpft bei Ordensverleihung mit den Tränen

Heute, 07:01h 3 Min.

Ein besonderer und bewegender Tag in Düsseldorf: Für ihr Engagement für LGBTI-Rechte und queere Sichtbarkeit wurden am Dienstag 15 Promis und Aktivist*innen mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Auszeichnungen überreichte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) persönlich im Rahmen einer feierlichen Zeremonie.



Zu den Preisträger*innen gehörten u.a. "Lindenstraße"-Star Georg Uecker, sein Kollege Claus Vinçon und Serienschöpfer Hans W. Geißendörfer, der seine Tochter Hana nach Düsseldorf schickte. Die ARD-Serie prägte über Jahrzehnte das deutsche Fernsehen und griff früh gesellschaftliche Themen wie Homosexualität, Aids und Diskriminierung auf. Ein Meilenstein war der erste schwule Kuss in einer deutschen Vorabendserie im Jahr 1990, an dem Uecker in seiner Rolle beteiligt war.

Höchste Ehrung des Bundeslands Nordrhein-Westfalen

Für Georg Uecker, der sichtlich bewegt war und auf der Bühne mit den Tränen kämpfte, markierte die Ehrung eine Rückkehr ins öffentliche Rampenlicht nach einer längeren gesundheitlich geprägten Auszeit. Immer wieder wischte er sich Tränen aus den Augen, während er den Orden entgegennahm. Der schwule Schauspieler, der seit den frühen 1990er Jahren mit HIV lebt und zudem eine schwere Krebserkrankung überstanden hat, zeigte sich im Anschluss an die Verleihung stolz und dankbar. Trotz gesundheitlicher Rückschläge gehe es ihm heute "sehr gut", sagte er vorab in einem Interview (queer.de berichtete). Die Auszeichnung empfinde er als große Wertschätzung für langjähriges Engagement.



Die Verdienstorden gilt als höchste Ehrung des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Neben Uecker, Vinçon und Geißendörfer wurden zwölf weitere Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise für die Rechte und Sichtbarkeit queerer Menschen einsetzen. Zu ihnen gehörte auch der Grünen-Politiler Volker Beck, der "Vater der Ehe für alle". In seiner Laudatio erinnerte Hendrik Wüst an den geplanten Mordanschlag gegen Beck. "Das zeigt auf ganz erschütternde Weise, dass der Einsatz für Menschenwürde, Freiheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt auch heute noch sehr viel Mut erfordert", sagte der Ministerpräsident. "Sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Sie beweisen seit Jahren Zivilcourage. Sie setzen sich für eine freie Gesellschaft ein. Dafür gilt Ihnen großer Respekt und großer Dank."

Auch zahlreiche Aktivist*innen geehrt

Außerdem wurden Moderator Ralph Morgenstern, die lesbische Liedermacherin Carolina Brauckmann, Moderatorin und Autorin Ricarda Hofmann, Peter Hölscher (Projekt LSBTIQ*inklusiv), Heike Kivelitz (Leslie e.V.), Reinhard Klenke (Mitbegründer Aidshilfe Paderborn), Jochen Saurenbach (Aidshilfe Köln), Reinhard Schmidt (LSBTIQ*-Forum Düsseldorf), Steffen Schwab (Queeres Netzwerk NRW) sowie Apotheker Erik Tenberken und Marcus Velke-Schmidt (Centrum Schwule Geschichte e.V.) ausgezeichnet.



Gruppenfoto mit allen Preisträger*innen. Mehr Bilder von der feierlichen Zeremonie zeigen wir in der unten verlinkten Galerie (Bild: Land NRW / Mark Hermenau)

Ministerpräsident Hendrik Wüst würdigte die 15 Preisträger*innen in einer Rede als "Vorbilder, denen unser tief empfundener Dank und unsere höchste Anerkennung gilt". Die Geehrten würden sich für ein "respektvolles, offenes und diskriminierungsfreies Miteinander in Nordrhein-Westfalen" einsetzen und schafften dadurch "Sichtbarkeit und Teilhabe und stoßen so gesellschaftliche Debatten an", betonte der CDU-Politiker. "Damit tragen sie dazu bei, dass unterschiedlichste Lebensrealitäten selbstverständlich ihren Platz in unserer Gesellschaft haben. Mit klarer Haltung und großem persönlichem Einsatz stärken sie den Zusammenhalt und zeigen, wie wichtig Respekt, Gleichberechtigung und gegenseitige Anerkennung für unser Zusammenleben sind." (mize/spot/dpa)