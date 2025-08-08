Für Bus und Bahn: CSD-Ticket zum Cologne Pride

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Archivbild: Regenbogen-Straßenbahn der KVB zum Kölner CSD 2019 (Bild: KVB / Christoph Seelbach)

Zum Christopher Street Day in Köln bieten der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) sowie der Aachener Verkehrsverbund gemeinsam mit den angeschlossenen Verkehrsunternehmen ein vergünstigtes ÖPNV-Wochenendticket im Rahmen des neuen Rheinlandtarifs an. Das sogenannte CSD-Ticket kostet 24 Euro und gilt für eine Person. Es ist von Freitag, 3. Juli, ab 14 Uhr bis Sonntag, 5. Juli, bis 3 Uhr in der Nacht zum Montag gültig.



Mit dem Ticket können Fahrgäste nicht nur innerhalb Kölns, sondern im gesamten Rheinlandnetz unterwegs sein. Darüber hinaus gilt es im kleinen Grenzverkehr zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), in Meinerzhagen (VRL), im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sowie auf ausgewählten Strecken in Olpe und Drolshagen (VGWS) und in den rheinland-pfälzischen Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Vulkaneifel.



Nicht gültig ist das Ticket in den VRR-Tarifgebieten des großen Grenzverkehrs, darunter Mönchengladbach, Neuss, Düsseldorf und Wuppertal. Im grenz­überschreitenden Verkehr zwischen dem Kreis Heinsberg und den VRS-Kommunen des großen Grenzverkehrs sind Fahrten über diese VRR-Kommunen jedoch möglich.



Erhältlich ist das CSD-Ticket seit 1. Juni über die VRS-App sowie in den Online-Ticketshops der Verkehrsunternehmen. (cw)