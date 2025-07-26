Heute, 13:35h 3 Min.

Der Berliner CSD hat am Mittwoch seine politischen Forderungen für die diesjährige Pride-Saison vorgestellt und mit einem Ziel verbunden: Der Verein möchte sich für den WorldPride 2032 bewerben.



Der Welt-CSD gehört zu den größten internationalen Veranstaltungen der queeren Community und verbindet politische Sichtbarkeit mit erheblichen Impulsen für queere Kultur und Tourismus. Bei erfolgreicher Bewerbung würde der in der Regel alle zwei Jahre stattfindende WorldPride erstmals in Deutschland stattfinden, nach unter anderem Amsterdam in diesem Jahr. 2028 wird der CSD in Kapstadt zur internationalen Veranstaltung ausgebaut, für 2030 läuft noch die Bewerbungsphase.



"Berlin hat als Stadt der Freiheit das Potenzial, den WorldPride 2032 auszurichten", so der CSD. Doch internationale Sichtbarkeit und eine starke Community seien keine Selbstläufer. Sie bräuchen politische Entscheidungen, langfristige Investitionen und den "klaren Willen, queeres Leben dauerhaft zu stärken", erklärt Marcel Voges vom CSD-Vorstand. "Mit einer Bewerbung für den WorldPride 2032 wollen wir einen gemeinsamen Prozess anstoßen, der das Wir-Gefühl in der Community und Stadtgesellschaft stärkt, Menschen zusammenbringt und starke Signale für Freiheit, Vielfalt und Demokratie in die Gesellschaft sendet!"

Forderungen an die Politik

So fordert der CSD zu den Abgeordnetenhauswahlen im September, dass die künftige Landesregierung mehr Engagement für die Regenbogenhauptstadt zeigen solle. Während queerfeindliche Gewalt zunehme, Community-Räume unter Druck gerieten und viele Projekte um ihre Finanzierung kämpften, brauche es eine "politische Strategie, die Sicherheit schafft, Infrastruktur stärkt und Demokratie schützt", so der Pride.



Die Bewerbung um den WorldPride 2032 verstehe der Berliner CSD dabei als Chance für nachhaltige Investitionen in queere Infrastruktur, Kultur, Bildung, lokale Wirtschaft und demokratische Zivilgesellschaft. "Berlin profitiert seit Jahrzehnten von seiner internationalen Strahlkraft als offene und vielfältige Metropole. Diese Position müsse jetzt aktiv gesichert und weiterentwickelt werden."



Die sechs Kernforderungen lauten: "Politische und finanzielle Unterstützung einer Bewerbung für den WorldPride 2032, Schutz und Ausbau queerer Räume und Infrastruktur, mehr Sicherheit und Schutz vor queerfeindlicher Gewalt, Sichtbarkeit und Vielfalt in Bildungseinrichtungen, Ausbau queerkompetenter Gesundheitsversorgung und langfristige Finanzierung queerer Großveranstaltungen und ihrer Trägerstrukturen".

Auch London bewirbt sich um WorldPride

Eine Bewerbung der Hauptstadt hatte im März bereits der Berliner Landesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) ins Spiel gebracht (queer.de berichtete). Um den World Pride 2030 will sich unter anderem Bangkok bemühen, für 2032 hat London eine Bewerbung angekündigt. Berlin hatte sich bereits für den Welt-CSD 2017 beworben, musste sich aber Madrid geschlagen geben.



Als Vorbild und Vorläufer der internationalen Veranstaltung gilt der Europride, der jährlich abgehalten wird und 1993 in seiner zweiten Ausgabe in Berlin stattfand. Der Euro-CSD machte danach auch 2002 in Köln und 2004 in Hamburg Station und kann mit einem WorldPride gemeinsam abgehalten werden, wie dieses Jahr in Amsterdam oder 2021 in Kopenhagen. Die nächsten Euro-CSDs gibt es 2027 in Turin, 2028 im Westen Irlands und 2029 in Dresden.



Die diesjährige CSD-Demo in Berlin findet am Samstag, den 25. Juli statt und führt von der Leipziger Straße zum Brandenburger Tor. Bereits am Vorabend soll dort erstmals ein vielfältiges Bühnenprogramm stattfinden (queer.de berichtete). Unter dem diesjährigen Motto "Haltung ist hot" finden etliche Veranstaltungen bereits in den Wochen zuvor im Rahmen des "Pride Month" statt. (cw)