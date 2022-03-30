"Spartacus Gay Cruise" kurzfristig abgesagt

Heute, 13:04h 2 Min.

Die kurzfristige Absage der "Spartacus Gay Cruise 2026" sorgt für Unmut unter Reisenden: Weniger als eine Woche vor dem geplanten Start ist die schwule Kreuzfahrt gestrichen worden. Grund sind anhaltende technische Probleme am Kreuzfahrtschiff "Vasco da Gama", wie die Reederei Nicko Cruises am Mittwoch mitteilte.



Die Ostsee-Reise sollte am 9. Juni in Kiel beginnen und nach Kopenhagen, Danzig sowie Rønne führen. Die Rückkehr nach Kiel war für den 14. Juni geplant. Das Schiff war vollständig verchartert an den Veranstalter mCruise GmbH, der zu Blu-Mediengruppe in Berlin gehört. Die betroffenen Kund*innen wurden über die Absage und das weitere Vorgehen informiert.

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Die "Vasco da Gama" ist über 30 Jahre alt

Die 1993 in Dienst gestellte "Vasco da Gama", die Platz für rund 1.000 Passagiere bietet, befindet sich seit rund fünfeinhalb Wochen in einer Werft im französischen Brest. Nachdem zunächst Probleme mit dem steuerbordseitigen Propeller behoben worden waren, wurde ein Defekt an einer der Hauptmaschinen festgestellt. Eine inzwischen abgeschlossene Schadensanalyse habe ergeben, dass die Reparatur länger dauere als ursprünglich erwartet, teilte Nicko Cruises mit.





| Facebook | Reaktion zur Absage auf Facebook

Nach Angaben des Unternehmens seien alle Optionen geprüft worden. Mit Blick auf Sicherheit und Qualität des Reiseerlebnisses habe man sich zu den Absagen entschlossen. Betroffen ist auch die reguläre Kreuzfahrt der Reederei vom 14. Juni bis 2. Juli 2026. Die gewonnene Zeit solle nun genutzt werden, um die Reparaturen an der Hauptmaschine innerhalb eines Zeitfensters von knapp einem Monat abzuschließen.

"Spartacus Gay Cruise 2027" soll stattfinden

Am Mittwoch konnten über die Homepage noch Plätze für "Spartacus Gay Cruise 2026" gebucht werden, mittlerweile wurden alle Informationen zur diesjährigen Reise gelöscht. Die "Spartacus Gay Cruise 2027", die im kommenden Jahr vom 15. bis 22. Oktober durch das Mittelmeer führt, soll unverändert stattfinden. (cw)