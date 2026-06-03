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  • Heute, 14:41h 2 Min.

Die Überreste der Eier sind deutlich an der Hausfassade zu sehen (Bild: Fabien Popp)

Unbekannte haben ein Wohnhaus in der oberfränkischen Stadt Goldkronach mit Böllern und Eiern beworfen. Das dKommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht zum Sonntag gegen 23 Uhr. Bewohner*­innen hatte zunächst einen lauten Knall vor dem Anwesen in der Hauptstraße wahrgenommen, der mutmaßlich von einem Böller verursacht wurde. Am nächsten Morgen wurden mehrere Eier an der Hausfassade und an einem Fenster festgestellt. Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Im Obergeschoss hatte die Hausbewohnerin Fabien Popp eine Regenbogen­flagge angebracht. Sie und die Ermittler*­innen gehen davon aus, dass das Gebäude wegen des Statements für LGBTI-Rechte gezielt ausgewählt wurde. Zeug*­innen berichteten von einer Gruppe Jugendlicher, die sich zur Tatzeit in Richtung Depser Straße entfernte.

Der Knall sei so laut gewesen, dass sie eine Druckwelle gespürt habe, berichtete Popp gegenüber dem "Bayreuther Tagblatt". Die Prideflagge soll trotz des Vorfalls am Haus bleiben. "Wenn ich die jetzt abhänge, dann haben die Leute, die mit den Eiern geworfen haben, gewonnen  zumindest aus ihrer Sicht", erklärte die junge trans Frau, die sich im Landesvorstand der Linken Bayern sowie in der Arbeitsgemeinschaft Die Linke queer engagiert, gegenüber der Regionalzeitung.

Die Kriminalpolizei bittet Zeug*innen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0921) 506-0 zu melden. (cw)

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