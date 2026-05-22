Heute, 07:23h 1 Min.

Unbekannte haben an einer Schule in Güstrow eine Regenbogen­flagge gestohlen und mehrere, teils verfassungsfeindliche Schmierereien hinterlassen. Das meldete das Polizeipräsidium Rostock am Donnerstag.



Laut Polizeibericht bemerkte ein Mitarbeiter der betroffenen Schule in der Plauer Straße den Diebstahl und Vandalismus am Mittwochmorgen und informierte die ansässige Polizei. Derzeit kann die Tat auf die Zeit zwischen Dienstagnachmittag (16 Uhr) bis Mittwochmorgen (6:30 Uhr) eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Sachbeschädigung sowie Diebstahl aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die örtliche Polizei entgegen. (cw)