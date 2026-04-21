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Albumveröffentlichung steht an

Zum Pride Month: Madonna überrascht mit Grindr-Konzert in New York

Mitten im Herz von New York City hat Madonna am 4. Juni einen Überraschungsauftritt hingelegt  und dabei Songs ihres neuen Albums "Confessions II" erstmals live präsentiert.


Madonna zeigt auf dem Times Square, was sie kann (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)
  • Heute, 09:55h 2 Min.

New York City

Madonna (67) verwandelte am Donnerstag den New Yorker Times Square in eine Open-Air-Tanzfläche  und nutzte den Auftakt des Pride Month für eine musikalische Ankündigung. In Kooperation mit der queeren Dating-App Grindr gab die Queen of Pop laut "People" ein Überraschungskonzert mitten in Manhattan, bei dem sie erstmals Songs aus ihrem neuen Album "Confessions II" live spielte.

Auf die Bühne trat sie im pinken Korsett, kombiniert mit passenden hohen Strümpfen und silbern geschnürten Boots. Das Publikum begrüßte sie mit einem schlichten "Hi, gays!", bevor das Konzert an Fahrt aufnahm. Laut dem US-Magazin ließ sie im Verlauf des Abends Bilder von queeren Ikon*­innen über die Bühnenleinwände laufen: darunter die trans Aktivistin Marsha P. Johnson (1945-1992), Künstler Keith Haring (1958-1990) und der Fotograf Robert Mapplethorpe (1946-1989), dessen Arbeiten einst Madonnas Buch "Sex" mit beeinflusst hatten.

Klassiker und neue Tracks

Aus ihrem 2005er-Album "Confessions on a Dance Floor" sang Madonna unter anderem "Hung Up", "Get Together" und "I Love New York". Daneben stellte sie mit "I Feel So Free", "Bring Your Love" und "Love Sensation" drei Songs aus dem kommenden Nachfolgewerk vor. Der Track "Bring Your Love" entstand in Kollaboration mit Sabrina Carpenter  die Single war erstmals am 30. April erschienen, kurz nach Madonnas Gastauftritt bei Carpenters Coachella-Show im April dieses Jahres.

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Zwischendurch inszenierte Madonna ein Detail aus dem Promo-Shooting zu "Confessions II" live nach: ein Bild, auf dem sie einen Lautsprecher zwischen den Beinen hält. Unter den Zuschauern befanden sich laut "People" ihr Freund Akeem Morris sowie ihre Tochter Mercy, die inzwischen 20 Jahre alt ist.

Reunion mit Produzent Stuart Price

"Confessions II" (Amazon-Affiliate-Link ) soll am 3. Juli erscheinen. Es ist das erste Studioalbum der Sängerin seit "Madame X" aus dem Jahr 2019  und eine direkte Fortsetzung ihres wohl einflussreichsten Dance-Werks. Für das Projekt holte Madonna ihren langjährigen Weggefährten Stuart Price zurück ins Studio.

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Price hatte bereits "Confessions on a Dancefloor" (2005) produziert  das Album, das in Deutschland dreifach Platin erreichte, auf Platz eins der Charts kletterte und bei den Grammys als bestes Electronic/Dance Album ausgezeichnet wurde. Der Hit "Hung Up" stürmte damals die Charts weltweit, auch die Single "Sorry" wurde zum Klassiker. Price produzierte auch weitere Meilensteine der queeren Musikkultur, etwa Songs für Kylie Minogue, Dua Lipa, die Pet Shop Boys und die Scissor Sisters. (spot/cw)

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