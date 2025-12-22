Am Rande eines Formel-1-Rennens: Lily Collins für "Emily in Paris" in Monaco

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  • Heute, 12:11h 2 Min.

Monaco

Emily (Lily Collins) hakt ein weiteres Land in ihrer Europareise ab (Bild: Netflix)

Emily in Monaco: Lily Collins (37) ist für die Dreharbeiten zu "Emily in Paris" zur Formel 1 gereist. Am Donnerstag wurden im Fahrerlager des Monaco Grand Prix Szenen für die sechste und letzte Staffel der Netflix-Erfolgsserie aufgenommen, unter anderem vor dem Hospitality-Bereich des Cadillac-Rennstalls. Am Sonntag findet in dem Fürstentum der prestigeträchtige Große Preis von Monaco statt  und im Umfeld von Glamour, Reichtum und Prominenten fühlt sich Emily Cooper traditionell am wohlsten.

Hauptdarstellerin Collins trat in ihrer Rolle in einem neongelben Zweireiher-Blazer mit gleichfarbiger kurzer Shorts und lilafarbenen Stilettos auf. Dazu kombinierte sie eine Clutch, die beide Kontrastfarben aufgriff. Auf einigen Bildern ist die Schauspielerin zudem selbst mit einem schwarzen Rennhelm zu sehen. Weitere Aufnahmen zeigen sie gemeinsam mit Formel-1-Fahrer Sergio Pérez vom Cadillac-Team sowie weiteren Fahrern in ihren Rennanzügen.

/ closerfr

Dreharbeiten seit Mai

Die Dreharbeiten zur Abschlussstaffel von "Emily in Paris" haben Mitte Mai zunächst auf Mykonos begonnen. Dort stand Lily Collins unter anderem gemeinsam mit ihrem Co-Star Lucas Bravo vor der Kamera und drehte Partysequenzen mit Kollegen wie Ashley Park, Paul Forman, Philippine Leroy-Beaulieu und Minnie Driver. Rund um den 26. Mai verließ das Team die griechische Insel dann und zog weiter nach Monaco.

Netflix hatte "Emily in Paris" im Januar 2026 für eine sechste und finale Staffel verlängert (queer.de berichtete). Wann die Abschlussepisoden auf der Plattform erscheinen, steht noch nicht fest. Die Erwartungen sind aber hoch: Die fünfte Staffel war in den ersten vier Tagen nach Veröffentlichung mit 13,5 Millionen Aufrufen auf Platz zwei der Netflix-Top-10-Charts geklettert.

Details zur Handlung der letzten Staffel geschweige denn wie die Serie zu Ende gehen wird, sind noch nicht bekannt. Im Finale der fünften Staffel hatte Emily eine Postkarte ihres On-off-Freundes Gabriel (Bravo) bekommen, mit der er sie zu einem Urlaub in Griechenland einlud. (spot/cw)

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