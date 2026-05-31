Schwuler Pornostar Drake Von wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt festgenommen

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Der amerikanische Pornodarsteller Drake Von ist in Las Vegas wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen worden. Gegen den bisexuellen 23-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Dawson Bacon heißt, wurden nach Angaben von Gerichtsunterlagen mehrere Anklagepunkte erhoben, darunter zwei schwere Straftaten.



Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsakten berichten, wurde Von am Dienstag von der Polizei in Las Vegas festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seinen laut Berichten männlichen Partner in einem Wohnhaus in der Stadt gewürgt zu haben. Die Ermittlungsbehörden werfen ihm unter anderem "häusliche Gewalt durch Strangulation" sowie Nötigung unter Anwendung oder Androhung körperlicher Gewalt vor. Zusätzlich wurde eine Anklage wegen eines minder schweren Falls häuslicher Gewalt erhoben.



Laut Berichten der Boulevardplattform TMZ, auf die sich mehrere Medien beziehen, befindet sich Von derzeit in Haft. Die Kaution wurde demnach auf rund 25.200 US-Dollar (21.600 Euro) festgesetzt. Weitere Details zu dem mutmaßlichen Vorfall oder zur Identität der betroffenen Person wurden bislang nicht veröffentlicht.

Drake Von zählt zu den bekanntesten schwulen Pornodarstellern in den USA. Seine Filme tragen Titel wie "College Cum Fiesta", "Next Door Twink" oder "Why Not Bi?". Er hat über Millionen Follower*innen in sozialen Medien und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach bei Branchenpreisen ausgezeichnet. Zuletzt war er auch außerhalb der Pornobranche durch seine Teilnahme an der Reality-Serie "Ultimate Boys Trip" des queeren Senders OUTtv einem breiteren Publikum bekannt geworden.

Laut dem gewöhnlich gut informierten schwulen Pornoblog Str8upgayporn handelt es sich nicht um das erste Problem des Darstellers mit der Polizei wegen häuslicher Gewalt. Deswegen sei er 2022 bereits mindestens ein Mal festgenommen worden. Das Verfahren wurden in einem Deal mit der Staatsanwaltschaft eingestellt  Von verpflichtete sich laut dem Blog damals unter anderem zur "Teilnahme an einem Kurs zur Impulskontrolle". Außerdem wurde ihm verboten, Kontakt mit dem damaligen Opfer aufzunehmen.

Drake Von: Sex-Challenge und Streit mit Zwillingsbruder

Auch anderweitig sorgte Van zuletzt für einige Aufmerksamkeit: Letztes Jahr kündigte er an, er wolle einen Rekord aus der heterosexuellen Pornobranche brechen und binnen zwölf Stunden mit mindestens 1.000 Männern Sex haben (queer.de berichtete).



Auch der Streit von Von mit seinem eineiigen Zwillingsbruder, der unter dem Namen Silas Brooks in der schwulen Pornobranche aktiv ist, sorgte für einige Schlagzeilen. Die beiden sind aber seit längerem nicht gut aufeinander zu sprechen. Brooks veröffentlichte etwa letztes Jahr ein inzwischen gelöschtes Video auf TikTok, in dem er seinen Bruder vorwirft, ihn kopieren zu wollen: "Er macht das nur, weil ich erfolgreich darin geworden bin", so Brooks lächelnd. "Bruderherz, du bist nicht mal schwul. Du magst nicht mal, was du tust. Hör damit auf." Dann erhob er schwere Vorwürfe: "Geh zu deinem Kind, das du verlassen hast. Hör auf, die Baby-Mama zu schlagen."



Von beschuldigt seinen Bruder hingegen wiederholt, ein "soziopathischer Lügner" zu sein, der seine Ideen kopiert und Lügen verbreitet. Auch Von behauptete, sein Bruder sei in Wirklichkeit heterosexuell und wolle mit seinem schwulen Auftreten nur Geld verdienen. Viele Beobachter*innen des Internetstreits fragen sich angesichts dieses Auftretens inzwischen, ob sich die beiden nur streiten, um Klicks zu generieren. (cw)