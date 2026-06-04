Deutscher Wetterdienst liefert CSD-Vorhersagen



An manchen CSD-Wochenenden sollte man den Sonnenschutz nicht vergessen (Bild: michael-noel-3068524 / pexels

Heute, 05:49h 2 Min.

Regenbogen oder Regenschauer beim Christopher Street Day (CSD)? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt die Antwort. Zu den Pride-Demonstrationen in zehn deutschen Städten  Dresden, Leipzig, München, Bonn, Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Essen und Frankfurt am Main  liefert das queere Mitarbeitendennetzwerk BUNT@DWD aktuelle Wetterprognosen über die Social-Media-Kanäle des DWD (Links am Ende des Artikels).



Mit der Aktion "CSD-Wetter", die es erstmals 2024 gab, will die Bundesanstalt mit Sitz im hessischen Offenbach nach eigenen Angaben ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. "Denn Vielfalt wird bei uns im DWD großgeschrieben: unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher Identität, ethnischer und sozialer Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, körperlichen & geistigen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung  bei uns sollen sich alle willkommen und wertgeschätzt fühlen."

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Blick auf das Wetter am Vormittag, Mittag und Abend

Geplant sind demnach jeweils detaillierte Vorhersagen für Vormittag, Mittag und Abend, um Teilnehmenden die Planung zu erleichtern. "Ziel ist es, Aufmerksamkeit für Diversity zu schaffen und gleichzeitig einen praktischen Beitrag für alle Teilnehmenden der Demonstrationen zu leisten", so der DWD. Den Auftakt der Reihe macht der CSD am Samstag in Dresden. 2025 wurde die Aktion "CSD-Wetter" von der "Prout At Work-Foundation" ausgezeichnet.



Der CSD erinnert an die Aufstände der queeren Community in der Christopher Street in New York City (USA) von 1969 und steht für die Sichtbarmachung und Gleichstellung queerer Menschen. In den letzten Jahren gab es vermehrt Gegendemonstrationen und Störversuche aus der rechten Szene (queer.de berichtete).

Die deutschlandweite CSD-Saison 2026 begann bereits am 11. April in Angermünde (queer.de berichtete). Den Abschluss bilden Emmendingen, Herzogenaurach, Kaiserlautern, Landshut und Stendal am 26. September. Alle CSD-Termine 2026 gibt es hier. (cw/dpa)