LSVD Berlin-Brandenburg beteiligt sich an neuem Buch gegen Desinformation

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  • Heute, 07:40h 1 Min.

Das Taschenbuch kann zum symbolischen Preis von einem Euro bestellt werden

Ein Bündnis aus zehn zivilgesellschaftlichen Organisationen hat ein Buch gegen Desinformation und gesellschaftliche Vorurteile veröffentlicht. Das Werk mit dem Titel "Das stimmt!  so nicht." ist ab sofort erhältlich, wie die Beteiligten am Donnerstag mitteilten.

Zu den Mitwirkenden zählt auch der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg, der ein Kapitel zum Thema queeres Leben beigesteuert hat. Das Buch soll Menschen dabei unterstützen, verbreiteten Falschaussagen faktenbasiert zu widersprechen.

In kompakter Form bündelt die Publikation Fakten, Einordnungen und Argumentationshilfen zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Debatten. Behandelt werden unter anderem Themen wie Queer­feindlichkeit, Rassismus, Geschlechter­gerechtigkeit, mentale Gesundheit, Migration, Klimawandel sowie soziale Ungleichheit. Herausgegeben wurde das Projekt vom Verein Mein Grundeinkommen.

"Queer­feindliche Behauptungen verbreiten sich oft schneller als die Fakten", erklärte der Geschäftsführer des LSVD Berlin-Brandenburg Florian Winkler-Schwarz zur Veröffentlichung. "Viele Menschen möchten widersprechen, wissen aber im entscheidenden Moment nicht, wie. Mit unserem Beitrag zu diesem Buch geben wir ihnen Argumente an die Hand, um für Menschenrechte, Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt einzustehen."

Die erste Auflage des Buches umfasst den Angaben zufolge 20.000 Exemplare. Es kann ab sofort unter das-stimmt-so-nicht.de zum Preis von ab einem Euro bestellt werden und steht dort außerdem kostenlos als PDF und E-Book zum Download zur Verfügung. (cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

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