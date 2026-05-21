Ralf Schumacher und Étienne: So emotional war die Hochzeit

Heute, 10:46h 4 Min.

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben am vergangenen Samstag (30. Mai) in St. Tropez geheiratet (queer.de berichtete). Die letzte Folge der vierteiligen Doku-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zeigt nun die emotionalen und privaten Momente rund um die Feierlichkeiten. Zu sehen ist die Episode am 6. Juni um 20:15 Uhr auf Sky One sowie im Stream bei Sky und Wow.



Der Ringträger muss noch üben



Wenige Tage vor der Hochzeit steht für Ralf und Étienne noch eine besondere Mission an: Ihre drei kleinen Hunde Lily, Luna und George sollen trainiert werden, damit einer von ihnen bei der Zeremonie die Trauringe bringt. Ralf bleibt zunächst skeptisch. "Mal schauen, ob wir es hinkriegen...", sagt er.



Nachdem Étienne die Ringe am Halsband von Hündin Lily befestigt hat, geht er im Garten ein Stück über den Rasen und ruft: "Lily, komm her!" Doch nichts passiert. Auch die nächsten Versuche scheitern  bis Étienne schließlich zu kulinarischen Hilfsmitteln greift: Erst lockt er die Hunde mit einem Stück Käse, dann mit Salami.

Schreckmoment kurz vor der Trauung

Dann ist der Vorabend der Hochzeit gekommen: In einem Lounge-Club in St. Tropez treffen die 110 Gäste bei einem Get-together erstmals aufeinander. Der Dresscode: All-White. Auch die Bräutigame erscheinen leger in Polo-Shirt und weißer Jeans.



Nach einem entspannten Abend beginnt der eigentliche Hochzeitstag am nächsten Morgen jedoch mit einem Schreckmoment. Vivi, die Ehefrau von Ralf Schumachers Sohn David (24), geht es nicht gut  sie muss sogar ins Krankenhaus.



"Wir brauchen David als Trauzeugen!", sagt ein sichtlich gestresster Étienne besorgt. Auch Ralf zeigt sich angespannt: "Das wäre ein Super-Gau Es sind noch zwei Stunden bis zur Trauung."



Während sich die beiden für die Hochzeit fertig machen, bleibt die Ungewissheit. "Wir hoffen einfach auf gute Nachrichten von Vivi", sagt Étienne. Als die Männer schließlich ins Auto steigen, ist die Stimmung gedrückt  noch immer gibt es keine Neuigkeiten aus dem Krankenhaus.



Kurz vor der Ankunft klingelt Ralfs Telefon. Die Erleichterung ist groß: "David hat angerufen. Vivi geht es besser, sie darf das Krankenhaus verlassen. Er macht sich jetzt sofort auf den Weg", berichtet Ralf. "Eine Hochzeit ohne die beiden wäre natürlich nicht das Gleiche. Das wäre schlimm."



Ralf und Étienne auf dem Weg zum Standesamt (Bild: Sky / Tresor TV)

Tränen im Standesamt



Im Standesamt werden Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne von 110 applaudierenden Gästen empfangen, als sie gemeinsam den Saal betreten. Auch Ralfs Sohn David ist mit Ehefrau Vivi rechtzeitig vor Ort. Er führt die Hunde des Paares an der Leine  die Trauringe sind an Lilys Halsband befestigt.



Schon nach wenigen Momenten wird es emotional: Étienne kann während der Zeremonie seine Tränen kaum zurückhalten, während Ralf an seiner Seite glücklich lächelt.



Auf Französisch und Deutsch werden Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne vermählt. Nach dem doppelten "Oui! Ja!" fallen sich die Frischvermählten in die Arme und küssen sich  begleitet von tosendem Applaus und Jubel der Hochzeitsgesellschaft.



Dann folgt der Ringtausch. Weil im Standesamt weder Käse noch Salami zur Hand sind, holt Ralf die Ringe kurzerhand selbst bei Hündin Lily ab. Die Trauringe werden getauscht, die Hochzeitsurkunden unterschrieben, es folgen Küsse, Umarmungen, Applaus und sichtbare Erleichterung. "Jetzt sind wir verheiratet", sagt Étienne ungläubig. Ralf ergänzt stolz: "Jawohl, Herr Schumacher!"

Liebeserklärungen am Strand

In einem schnittigen Sport-Motorboot fahren die frisch Vermählten anschließend ihrem Liebesglück entgegen. Es ist ein Moment nur für sie beide, bevor sie in einem Beachclub von Freund*innen und Familie zum großen Fest erwartet werden.



Als die Sonne langsam untergeht, steht Étienne auf und faltet ein A4-Blatt auseinander. Der Franzose hat eine Rede auf Deutsch vorbereitet  und überrascht damit vor allem seinen Mann. Ralf flüstert sichtlich gerührt: "Ich wusste, dass wir etwas sagen müssen. Aber ich wusste nicht, dass er sich so vorbereitet hat."



Nur Étienne hatte eine Hochzeitsrede vorbereitet (Bild: Sky / Tresor TV)

"Mein liebster Ehemann", beginnt Étienne seine Rede vor traumhafter Kulisse. "Heute beginnt das erste Kapitel unseres gemeinsamen Lebens." Es folgt eine emotionale Liebeserklärung, die auch Ralf sichtlich berührt. Danach steht er selbst auf  und entschuldigt sich zunächst: "Ich habe meine Rede nicht vorbereitet..." Entsprechend kürzer fällt seine Ansprache aus.



"Danke, liebe Freunde, dass ihr aus der ganzen Welt angereist seid", wendet er sich zunächst an die Gäste, dann an seinen Mann: "Unsere Reise ist unglaublich. Ich bin so verliebt. Ich habe so einen starken Partner, der mich jeden Tag unterstützt. Mein Schatz, ich liebe dich!"



"Ich liebe dich auch", sagt Étienne, bevor sich die beiden küssen. "Finito, Party!", beendet Ralf den romantischen Moment. Gesagt, getan: Am Sandstrand tanzen die beiden mit ihren Liebsten in die Nacht hinein.



"Jetzt sind wir verheiratet. Das ist es, was wir immer wollten. Jetzt freuen wir uns einfach nur, gemeinsam unser Leben zu verbringen und unseren Weg zu gehen", sagt Ralf zum Schluss. Und Étienne ergänzt: "Wir hoffen, alles bleibt so wie heute  für immer." (cw/spot)