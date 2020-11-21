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Fest auf Sizilien

Hochzeitsparty: Elton John singt für Dua Lipa und Callum Turner

Dua Lipa und Callum Turner haben sich auf Sizilien noch einmal das Jawort gegeben. Mit dabei war angeblich auch Elton John, der für das Paar einen seiner Hits sang.


Elton John soll auf Sizilien bei der Hochzeit von Dua Lipa aufgetreten sein (Bild: Library of Congress Life / wikipedia)
  • Heute, 12:24h 2 Min.

Dua Lipa (30) und ihr Ehemann Callum Turner (36) haben sich nach ihrer Trauung vor einer Woche in London erneut das Jawort gegeben. Dieses Mal feierte das Paar im Rahmen einer weitaus größeren italienischen Hochzeitsparty im Beisein seiner Familie und Freunde.

Laut der britischen Zeitung "The Sun" trug die 30-jährige Sängerin bei der Feier auf Sizilien einen Brautstrauß aus Pfingstrosen, Maiglöckchen und Hyazinthen, der von einem örtlichen Floristen zusammengestellt worden war. Nach der Trauung ging es für das frischvermählte Ehepaar und die Gäste, darunter angeblich Charli xcx (33) und Mark Ronson (50), im Freien auf die Tanzfläche. Der "Vanity Fair" fand die Party unter einem Pavillon in der Villa Valguarnera bei Palermo statt.

Elton John sang seinen Hit "Your Song"

Der schwule Superstar Sir Elton John (79) sang den Medienberichten zufolge zur Feier der Hochzeit seinen Hit "Your Song". Auch ein großes Feuerwerk soll es gegeben haben, wie "The Sun" schreibt. Laut "Vanity Fair" wurden die Gäste mit einem Buffet des Spitzenkochs Tony Lo Coco verwöhnt. Dua Lipa und Callum Turner feiern auf Sizilien mehrere Tage lang Hochzeit. Die beiden wurden bereits am Freitag beim Auftakt ihres Hochzeitswochenendes bei einer Willkommensparty in Palermo gesichtet. Die großen Sicherheitsvorkehrungen sorgten in der Stadt teilweise für Frust bei den Anwohner*innen.

Die Sängerin gab dem Schauspieler bereits am 31. Mai in London das Jawort. Sie hatte ihre Hochzeit mit dem 36-Jährigen Anfang der Woche erstmals selbst öffentlich gemacht. Am Dienstag teilte sie auf Instagram mehrere intime Aufnahmen von der Zeremonie in der britischen Hauptstadt. Dazu schrieb sie schlicht: "31.05.2026"  also das Datum des offiziellen Hochzeitstages. Die Bilder zeigen das Paar nach der standesamtlichen Trauung in der Old Marylebone Town Hall. (cw/spot)

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