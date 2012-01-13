"Fernsehgarten"-Comeback von Ramona Leiß

Heute, 15:27h 3 Min.

Das ZDF feiert in diesem Sommer 40 Jahre "Fernsehgarten"  und zum besonderen Jubiläum durfte eine beliebte ehemalige Moderatorin selbstverständlich nicht fehlen: Am Sonntagmittag begrüßte Andrea Kiewel (60) auf dem Lerchenberg keine Geringere als Ramona Leiß (69). Ihre Vorgängerin moderierte den "ZDF-Fernsehgarten" von 1993 bis 1999, wie sich langjährige Zuschauer*innen erinnern werden  und gab auch im Jahr 2026 vor den Kameras des ZDF noch eine exzellente Figur ab.



Am 29. Juni 1986 wurde das Erfolgsformat erstmalig ausgestrahlt. Das zweite "Fernsehgarten"-Jahrzehnt prägte die geborene Münchnerin Ramona Leiß entscheidend. Nach vielen Jahren war sie jetzt wieder einmal in ihrer alten Show zu Gast. Doch die Frage von Andrea Kiewel, ob sie nach so langer Zeit aufgeregt sei, wieder vor den TV-Kameras zu stehen, verneinte Leiß. Vielmehr fühle sich die Rückkehr ins ZDF für sie an wie nach Hause zu kommen.



Auch einen Einblick in ihren neuen Alltag gab die 69-Jährige. Sie "habe viel Zeit, faul zu sein, das ist schonmal ganz wichtig", gab Leiß preis. Außerdem würden sie ihre Enkel auf Trab halten. "Die lassen's mit mir ordentlich krachen", erklärte sie schmunzelnd.

Actionpainting und Vokuhila

Ordentlich krachen ließ es auch Ramona Leiß im weiteren Verlauf vom "ZDF-Fernsehgarten". So wurde beim Rückblick auf die 1980er Jahre die ikonische Vokuhila-Frisur zum Thema. Auch in der Gegenwart ist der "vorne kurz, hinten lang"-Haarschnitt immer öfter wieder zu sehen.



Nun wurde auf dem Mainzer Lerchenberg kurzerhand ein kleines Friseur-Studio aufgebaut. Ramona Leiß suchte als Challenge zehn Freiwillige, die sich ihre Haare "vorne kurz, hinten lang" schneiden lassen würden  und nahm schließlich zur Begeisterung des ZDF-Publikums sogar selbst auf einem der Friseurstühle Platz.



Und auch in das Actionpainting führte die passionierte Malerin, die in München auch ein eigenes Atelier hat, "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel ein. Die zwei Frauen standen plötzlich ganz in weißer Malermontur vor den Kameras  und zwei weißen Leinwänden, die sie synchron bemalten. Leiß erklärte "Kiwi" die einzelnen Schritte der Mal-Methode, bei der Farben mit Schwung auf die Leinwand geklatscht und nicht gemächlich mit einem Pinsel aufgetragen werden. Eine ganz neue Erfahrung für die beliebte Moderatorin.

Ramona Leiß erlebt "schönste Zeit in ihrem Leben" nochmals

Am Ende der Sendung dann das Ergebnis von Leiß' Vokuhila-Challenge: Ganze 16 Besucher*innen vom "ZDF-Fernsehgarten" konnte sie zu einer neuen Frisur überreden  und Leiß selbst war die Nummer 17: Ihre naturbelassenen grauen Haare hatte sie sich im Verlauf der Sendung "vorne kurz, hinten lang" schneiden lassen, wurde dafür vom Publikum frenetisch gefeiert.



Andrea Kiewel ging zum Abschluss der Sendung noch vor ihrer Moderationsvorgängerin auf die Knie und umarmte Leiß herzlich. Die so Geehrte erklärte, sie habe "so viel Freude gehabt" und "die schönste Zeit in ihrem Leben" nochmals erleben dürfen.



Coming-out im Jahr 2008



Ramona Leiß hatte sich 2008 als lesbisch geoutet (queer.de berichtete). Sie beklagte später, dass dies ihre Karriere gekostet habe (queer.de berichtete). Erst im März kritisierte sie in einem Interview, dass "Fernsehbosse" sich nach ihrem Coming-out nicht mehr beschäftigen wollten (queer.de berichtete).



Leiß war 2012 zum letzten Mal in einer großen Fernsehshow dabei  als Kandidatin der Dschungelshow. Damals sprach sie auch über ihre sexuelle Orientierung (queer.de berichtete). (cw/spot)