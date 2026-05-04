"First Dates Hotel": Schwuler Flirt zum Staffelfinale

Heute, 10:18h 2 Min.

Der 52-jährige Erzieher Jens-Stefan aus Bremen und der 55-jährige Life Coach Dominique aus Berlin treffen sich im Finale der siebten Staffel von "First Dates Hotel" (Montag, 20:15 Uhr auf Vox und vorab auf RTL+) aufeinander. Sie verbrachten ein gemeinsames Date, das von Gastgeber Roland Trettl auf Mallorca organisiert wurde.



Jens-Stefan ist seit sechs Jahren Single. Gescheitert sind seine letzten Beziehungen, weil die Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben doch zu weit auseinander gingen. Ins "First Dates Hotel" reist der Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe nun, weil er der großen Liebe eine neue Chance geben will: "Mir fehlt im Leben eine Person, bei der ich mich sicher und geborgen fühle." Der 52-Jährige beschreibt sich als einen sehr emotionalen Menschen, der von sich sagt: "Ich war schon immer so ein bisschen Kämpfer". Seine Gefühle habe er lange versteckt, irgendwann sei die Bombe geplatzt. Heute scheut sich Jens-Stefan nicht mehr, seine verletzliche Seite zu zeigen  auch im "First Dates Hotel" nicht.

"Ich glaube, ihr habt den richtigen Partner für mich gefunden"  schon bei seinem Einzug ins "First Dates Hotel" auf Mallorca ist Dominique überzeugt, dass seine Suche nach dem Richtigen bald ein Ende hat. Was seinen Traummann ausmacht? "Ich suche jemanden, der um umhaut. Der meine Kinnlade nach unten transportiert, wenn ich vor ihm stehe." Der 55-Jährige selbst weiß andere mit seiner positiven, vielseitigen und extrovertierten Art von sich einzunehmen: "Ich bin laut, ich bin leise. Ich bin verrückt und auch normal spießig. Ein echtes Gesamtpaket also." Ob sein Blind Date das genau so sieht?



Bei "First Dates" verkuppelt Moderator und Gastronom Roland Trettl bereits seit acht Jahren Jahren Paare  jeweils wochentags um 18 Uhr. Seit sechs Jahren gibt es auch die Primetime-Ausgabe "First Dates Hotel". Dabei werden auch immer wieder queere Paare verkuppelt, auch schon in dieser Staffel: So suchte der 29-jährige Joel, ein Content-Creator aus Hamburg, in einer Anfang Mai ausgestrahlten Folge einen Partner. Joel brachte seine beste Freundin mit, die ihrerseits auf Partnerinnensuche war (queer.de berichtete). (cw/pm)

