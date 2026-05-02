Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58286

Erfolge bei Streamingdiensten

Taylor Swift bricht mit neuem Song erste Rekorde

  • Heute, 11:22h 2 Min.

Taylor Swift bricht mal wieder Rekorde (Bild: Paolo V / flickr)

Taylor Swift (36) feiert mit ihrem neuen Song "I Knew It, I Knew You" erste Erfolge. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Liedes zu dem Film "Toy Story 5" brach die Sängerin bereits Streaming-Rekorde auf großen Plattformen.

Diese Rekorde hat der neue Song aufgestellt

Apple Music gab US-Medienberichten zufolge bekannt, dass "I Knew It, I Knew You" zur "erfolgreichsten Country-Single des Jahres 2026" auf der Streaming-Plattform wurde und den "Allzeitrekord für die erfolgreichste Soundtrack-Single, gemessen an den Abspielzahlen am ersten Tag", brach.

Spotify teilte mit, dass der Song nun "der meistgestreamte Country-Song einer Künstlerin an einem einzigen Tag" in der Geschichte des Musik-Streamingdienstes sei. Amazon Music gab bekannt, dass der Country-Song im Jahr 2026 "das weltweit erfolgreichste Streaming-Debüt eines Songs innerhalb der ersten 24 Stunden" verzeichnete.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Taylor Swift ist die reichste Musikerin der Welt

"I Knew It, I Knew You" ist am vergangenen Freitag auf allen Streaming-Plattformen erschienen. Kurz zuvor hatte Taylor Swift den neuen Song auf Instagram mit den Worten angekündigt: "Es ist eine Toy Story! Ihr habt es gewusst!" Es sei schon immer ihr Traum gewesen, für diese Figuren schreiben zu dürfen, "die ich liebe, seit ich als fünfjähriges Kind den ersten 'Toy Story'-Film gesehen habe". Sie habe sich sofort in "Toy Story 5" verliebt, als sie den Film in einer frühen Phase sehen durfte, und direkt nach der Vorführung den Song geschrieben.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Zuletzt hatte auch ein Bericht über Taylor Swifts Finanzen für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin hat laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" ein Nettovermögen von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro erreicht und gilt damit als reichste Musikerin der Welt (queer.de berichtete). Grundlage für diese Einschätzung ist der "Iconoclast 50"-Report, der Mitte der Woche veröffentlicht wurde. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Taylor Swift
05.06.26 | Vermögen weiter gestiegen
Taylor Swift ist laut "Forbes" jetzt zwei Milliarden Dollar schwer
02.06.26 | "I Knew It, I Knew You" kommt am 5. Juni
Gerüchte bestätigt: Taylor Swift veröffentlicht Song für "Toy Story 5"
29.05.26 | Hochzeit soll kurz bevorstehen
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten: Wer auf der Gästeliste steht
29.05.26 | Österreich
Geplanter Taylor-Swift-Anschlag: Islamist zu 15 Jahren verurteilt
12.05.26 | In New York City
Taylor Swift genießt Familienessen in New York  ohne ihren Verlobten
02.05.26 | Mit seltenem Archivmaterial
ZDF zeigt zweiteilige Doku "Becoming Taylor Swift"
-w-
Neu auf queer.de
So geht's
Blut ist ein knappes Spendengut: Wer spenden darf  und wie oft
Neue Tour
"Voller Lebensfreude": Nicole lässt Krankheit hinter sich
Erfolge bei Streamingdiensten
Taylor Swift bricht mit neuem Song erste Rekorde
Von "Lost in France" zu "One World One Home"
Bonnie Tyler wird 75  Sorge um die Queen der Rockballaden
Vox-Primetime-Show
"First Dates Hotel": Schwuler Flirt zum Staffelfinale
Video des Tages
Historisches Drama über eine verbotene lesbische Liebe
Bild des Tages
Wenn Engel den Weg in die queere Zukunft weisen
Gewinnspiel
Good Luck, Have Fun, Don't Die