Taylor Swift bricht mit neuem Song erste Rekorde

Heute, 11:22h 2 Min.

Taylor Swift (36) feiert mit ihrem neuen Song "I Knew It, I Knew You" erste Erfolge. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Liedes zu dem Film "Toy Story 5" brach die Sängerin bereits Streaming-Rekorde auf großen Plattformen.



Diese Rekorde hat der neue Song aufgestellt



Apple Music gab US-Medienberichten zufolge bekannt, dass "I Knew It, I Knew You" zur "erfolgreichsten Country-Single des Jahres 2026" auf der Streaming-Plattform wurde und den "Allzeitrekord für die erfolgreichste Soundtrack-Single, gemessen an den Abspielzahlen am ersten Tag", brach.



Spotify teilte mit, dass der Song nun "der meistgestreamte Country-Song einer Künstlerin an einem einzigen Tag" in der Geschichte des Musik-Streamingdienstes sei. Amazon Music gab bekannt, dass der Country-Song im Jahr 2026 "das weltweit erfolgreichste Streaming-Debüt eines Songs innerhalb der ersten 24 Stunden" verzeichnete.

Taylor Swift ist die reichste Musikerin der Welt



"I Knew It, I Knew You" ist am vergangenen Freitag auf allen Streaming-Plattformen erschienen. Kurz zuvor hatte Taylor Swift den neuen Song auf Instagram mit den Worten angekündigt: "Es ist eine Toy Story! Ihr habt es gewusst!" Es sei schon immer ihr Traum gewesen, für diese Figuren schreiben zu dürfen, "die ich liebe, seit ich als fünfjähriges Kind den ersten 'Toy Story'-Film gesehen habe". Sie habe sich sofort in "Toy Story 5" verliebt, als sie den Film in einer frühen Phase sehen durfte, und direkt nach der Vorführung den Song geschrieben.



Zuletzt hatte auch ein Bericht über Taylor Swifts Finanzen für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin hat laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" ein Nettovermögen von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro erreicht und gilt damit als reichste Musikerin der Welt (queer.de berichtete). Grundlage für diese Einschätzung ist der "Iconoclast 50"-Report, der Mitte der Woche veröffentlicht wurde. (spot/cw)