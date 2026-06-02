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Neue Tour

"Voller Lebensfreude": Nicole lässt Krankheit hinter sich

Nicole hatte vor mehr als 40 Jahren den Eurovision Song Contest gewonnen. Ans Aufhören denkt sie auch nach gesundheitlichen Problemen nicht.


Nicole ist wieder gesund und heiß auf ihre Tour (Bild: Sony BMG / Nikolaj Georgiew)

  • Heute, 12:09h 2 Min.

Für Sängerin Nicole ist der Brustkrebs kein Thema mehr. "Die Krankheit habe ich hinter mir gelassen, das ist fünf Jahre her", sagte sie im saarländischen Nohfelden der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe ihr gut  und sie sei "voller Lebensfreude". Dafür stehe auch ihr neue Single "Ich will mehr", die gerade als Vorbote für ihr neues Album "Meine Schätze" erschienen ist.

Angst vor einem Rückfall habe sie nicht. "Die werde ich auch nicht zulassen. Weil es mir viel von der Lebensqualität nimmt. Und die Tage, die wir auf Erden haben, sind kostbar", sagte Nicole, die mit dem Song "Ein bisschen Frieden" 1982 für Deutschland den Eurovision Song Contest (ESC) gewann.

Am 18. September startet die Saarländerin zu ihrem 45. Bühnenjubiläum eine neue Tour im sächsischen Coswig. Insgesamt 14 Konzerte stehen bis zum 22. November bundesweit auf dem Programm. Die "Schätze", die sie singen werde, seien Songs aus über vier Jahrzehnten  allerdings in einem neuen Format. "Sie klingen heutiger", verriet sie.

Nicole geht eines Tages mit einem echten Hut

Die Lieder seien neu arrangiert mit neuen Instrumenten zum Beispiel. "Aber wir entfremden die Titel nicht. Man erkennt sie sofort. Wir machen jetzt aus "Ein bisschen Frieden" keinen Boogie-Woogie oder so."

Die Jubiläumstour sei keine Abschiedstour. Die Arbeit mache ihr zurzeit viel Spaß, sagte Nicole, die mit vollem Namen Nicole Seibert heißt. Überhaupt: "Wenn ich gehe, wird es keine Abschiedstournee geben", sagte die 61-Jährige. "Wenn ich gehe, gehe ich auf leisen Sohlen."

Bei ihren Konzerten ziehe sie am Ende immer einen imaginären Hut und verneige sich vor dem Publikum. "Ich habe meine Fans gesagt: Wenn Ihr irgendwann einmal auf der Bühne einen echten Hut seht, dann wisst Ihr, Ihr seid die letzten, die mich beim Konzert sehen."

Ein großer ESC-Fan ist Nicole indes nicht mehr: In den letzten Jahren hatte sie wiederholt kritisiert, dass das früher als Grand Prix bezeichnete Musikfestival inzwischen zu schrill geworden sei (queer.de berichtete). (dpa/cw)

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