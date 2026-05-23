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Medien

LGBTI-Magazin "Mannschaft" stellt Erscheinen ein

Die Redaktion des queeren Magazins "Mannschaft" gibt auf. In diesem Monat erscheint die letzte Ausgabe, auch die Website verschwindet. Dem fünfköpfigen Team fehle die "Energie für einen weiteren großen Neuaufbruch".


Seriöser queerer Journalismus hat es auf dem Medienmarkt schwer: "Mannschaft" wurde 2010 in Bern gegründet (Bild: Mannschaft)
  • Heute, 07:45h 2 Min.

Die queere Medienlandschaft wird erneut ärmer: Nach 16 Jahren stellt das Schweizer LGBTI-Magazin "Mannschaft" sein Erscheinen ein. Wie die Redaktion mitteilte, wird die 125. und zugleich letzte Ausgabe am 18. Juni 2026 veröffentlicht.

Das Magazin war 2010 von Thomas Künzi und Greg Zwygart in Bern gegründet worden und verstand sich zunächst als Plattform für schwule Themen, später für die gesamte LGBTI-Community. Seit 2015 war "Mannschaft" auch in Deutschland erhältlich, seit 2020 zudem in Österreich.

Zunehmender wirtschaftlicher Druck beklagt

"Die Entscheidung zur Einstellung des Magazins erfolgt vor dem Hintergrund tiefgreifender Veränderungen in der Medienbranche", erklärte das fünfköpfige Team in einer Pressemitteilung. Insbesondere unabhängige Publikationen stünden zunehmend unter wirtschaftlichem und strukturellem Druck: "Die Anforderungen an nachhaltigen Qualitätsjournalismus sowie an die Finanzierung und Weiterentwicklung spezialisierter Medienangebote haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert."


Pressefoto zur Einstellung des Magazins: Das "Mannschaft"-Team wirkt fast erleichert (Bild: Mannschaft)

In den vergangenen 16 Jahre habe man immer wieder neue Wege gefunden, um relevant zu bleiben, so die Redaktion. "Gleichzeitig ist es unsere Verantwortung, die eigenen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen. Deshalb haben wir uns entschieden, diesen Schritt selbstbestimmt und zu einem Zeitpunkt zu gehen, den wir gemeinsam und bewusst wählen."

Noch deutlicher wurde die Redaktion in einer E-Mail an die Newsletter-Abonnent*innen:

Wer ein Medium wie 'Mannschaft' weiterführen will, muss bereit sein, sich immer wieder neu zu erfinden. Genau das haben wir in den letzten 16 Jahren getan. Heute merken wir jedoch, dass die Energie für einen weiteren großen Neuaufbruch nicht mehr im gleichen Maß da ist. Und weil wir finden, dass 'Mannschaft' volle Leidenschaft verdient, haben wir uns bewusst entschieden, diese Reise zu einem Zeitpunkt zu beenden, den wir selbst wählen.

"Abschiedspackage" für 125 Euro

Die Berichterstattung auf der Website mannschaft.com soll noch bis Ende Juni fortgeführt werden. Das digitale Archiv bleibt bis Jahresende zugänglich. Abonnent*innen wurden nach Angaben der Redaktion bereits informiert.

Zum Ende des Magazins bietet die Redaktion ein "Abschiedspackage" an: Zum Preis von 125 Euro erhalten Interessierte die letzte gedruckte Ausgabe, einen "exklusiven Schwimmsack" sowie das komplette "Mannschaft"-Archiv mit allen 125 Ausgaben als PDF. (mize)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

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