Heute, 08:45h 1 Min.

Wegen des Verdachts der Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei in Jena seit Sonntagabend gegen einen 41-jährigen Mann.



Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Tatverdächtige um 21:22 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Kieshügel gemeinsam mit einer Personengruppe in eine Straßenbahn ein. Dort beleidigte er zwei männliche Fahrgäste im Alter von 17 und 22 Jahren mehrfach mit homofeindlichen Äußerungen. Im weiteren Verlauf entblößte der Tatverdächtige seinen Genitalbereich und richtete diesen in Richtung der Geschädigten. Dabei äußerte er wiederholt beleidigende Bemerkungen.



Die alarmierten Polizeibeamt*­innen konnten den Mann stellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Gegen den bereits polizeibekannten Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Sicherung möglicher Videoaufzeichnungen veranlasst. (cw/pm)