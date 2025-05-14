Neue Broschüre "Demenz und queer"

Heute, 09:51h 1 Min.



"Demenz und queer" ist kostenlos als Druck, PDF und Hörversion erhältlich

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) hat erstmals eine bundesweite Broschüre zum Thema Demenz bei queeren Menschen veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie Fachkräfte in Pflege und Beratung. Ziel ist es, Diskriminierung im Pflegealltag vorzubeugen und den Zugang zu Unterstützung zu erleichtern.



Die Broschüre thematisiert die besonderen Herausforderungen, die entstehen können, wenn Menschen mit Demenz Teile ihrer Lebensgeschichte vergessen  etwa ihre sexuelle Identität oder frühere Beziehungen. Gerade vor dem Hintergrund von Diskriminierungserfahrungen älterer queerer Generationen sei ein sensibler Umgang wichtig.



Die Publikation geht auf ein Projekt des Kompetenzzentrums Demenz in Schleswig-Holstein zurück (queer.de berichtete). Aufgrund der starken Nachfrage aus der Praxis wurde sie in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum überarbeitet und wird nun in aktualisierter Form bundesweit von der DAlzG herausgegeben.



"Demenz und queer" ist kostenlos als Druck, PDF und Hörversion erhältlich. (cw)