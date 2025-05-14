Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58301

Kostenlos als Druck, PDF und Hörversion

Neue Broschüre "Demenz und queer"

  • Heute, 09:51h 1 Min.

"Demenz und queer" ist kostenlos als Druck, PDF und Hörversion erhältlich

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) hat erstmals eine bundesweite Broschüre zum Thema Demenz bei queeren Menschen veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie Fachkräfte in Pflege und Beratung. Ziel ist es, Diskriminierung im Pflegealltag vorzubeugen und den Zugang zu Unterstützung zu erleichtern.

Die Broschüre thematisiert die besonderen Herausforderungen, die entstehen können, wenn Menschen mit Demenz Teile ihrer Lebensgeschichte vergessen  etwa ihre sexuelle Identität oder frühere Beziehungen. Gerade vor dem Hintergrund von Diskriminierungserfahrungen älterer queerer Generationen sei ein sensibler Umgang wichtig.

Die Publikation geht auf ein Projekt des Kompetenzzentrums Demenz in Schleswig-Holstein zurück (queer.de berichtete). Aufgrund der starken Nachfrage aus der Praxis wurde sie in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum überarbeitet und wird nun in aktualisierter Form bundesweit von der DAlzG herausgegeben.

"Demenz und queer" ist kostenlos als Druck, PDF und Hörversion erhältlich. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Queer im Alter
18.04.26 | Jetzt mitmachen!
"Queeres Leben mit Pflege?  Wir wollen es wissen!"
05.04.26 | TV-Tipp
Das Oster-"Traumschiff" ist ein queerer Meilenstein
25.03.26 | Frankfurt am Main
Wie "RegenbogenBuddies" queere Senior*­innen begleiten
04.02.26 | Bild des Tages
Verneigung vor älteren Queers
13.10.25 | "Schau mir in die Augen, Berlin"
Kampagne macht queere Menschen im Alter sichtbar
14.05.25 | Bild des Tages
Die Schönheit queerer Menschen im Alter
-w-
Neu auf queer.de
Jetzt kostenlos streamen
"Becoming Taylor Swift": ZDF-Doku zeigt Aufstieg und Rückschläge
Offizielle Zahlen veröffentlicht
Queer­feindliche Straftaten erreichen neuen Höchststand in Deutschland
Schauprozess
Moskauer Gericht bestätigt Haftstrafe gegen Satiriker Tilly
Video des Tages
Kurzfilm zu "Confessions II": Madonna tanzt mit Kate Moss
Bild des Tages
Qween Jean gewinnt als erste trans Frau Tony Award
Der gepflegte Look der Stunde
Star-Stylist Chris Appleton: Das steckt hinter "Expensive Hair"
Russland
Rheinischer Karneval in Moskau: Berufungsprozess gegen Satiriker Tilly beginnt
US-Medien berichten
Ariana Grande und Ethan Slater: Trennung nach drei Jahren?