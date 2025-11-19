Ariana Grande und Ethan Slater: Trennung nach drei Jahren?

Heute, 09:53h 2 Min.



Ariana Grande ist wohl wieder solo (Bild: Chelsea Lauren / Shutterstock for Women in Film)

Ariana Grande (32) und Ethan Slater (34) gehen wohl wieder getrennte Wege. Die Sängerin und der Schauspieler sollen ihre Beziehung nach rund drei Jahren beendet haben  und zwar ohne öffentliches Aufsehen.



Nach Informationen des Boulevardmagazins TMZ liegt das Liebes-Aus bereits einige Monate zurück. "Ariana und Ethan haben sich vor einigen Monaten getrennt, sind aber seitdem befreundet geblieben und hegen großen Respekt und Bewunderung füreinander", sagte zudem ein Insider gegenüber "Page Six". Die Entscheidung sei den beiden nicht leichtgefallen, dennoch hätten sie erkannt, dass sie "als Freunde besser dran sind als in einer festen Beziehung".



Beruflich hat Grande derzeit viel vor. Wie "People" berichtet, wolle sich die Künstlerin nun auf ihre "Eternal Sunshine"-Tour  ihre erste seit 2019  und die bevorstehende Veröffentlichung ihres Albums "Petal" konzentrieren. Die Tour startete am Samstag in der Oakland Arena im kalifornischen Oakland, das neue Album soll am 31. Juli erscheinen. Die Platte soll aber weder von der Trennung noch von der Beziehung zu Slater inspiriert sein.



Ihre Liebe begann beim Dreh von "Wicked"



Grande und Slater hatten sich am Set des Films "Wicked" kennengelernt. Beide waren zu diesem Zeitpunkt anderweitig gebunden: Grande war mit Dalton Gomez verheiratet, Slater mit seiner Jugendliebe Lilly Jay, mit der er einen mittlerweile dreijährigen Sohn namens Ezra hat. Im Juni 2023 wurde die Romanze publik. Das Paar hielt seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. (spot/cw)