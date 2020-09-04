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Zum 15. Todestag

"Immer in unseren Herzen": Eloy de Jong erinnert an verstorbenen Sohn

Eloy de Jong erinnert zum 15. Todestag seines Sohnes Milon mit bewegenden Worten an den schweren Verlust. Der Tod habe das Leben seiner Regenbogenfamilie "für immer verändert", schrieb der Sänger auf Instagram.


Eloy de Jong bei einem Auftritt in Oranienburg (Bild: IMAGO / Jan Huebner)
  • Heute, 16:20h 2 Min.

Utrecht

Am 8. Juni 2011 starb Eloy de Jongs (53) Sohn Milon nur fünf Stunden nach seiner Geburt. Zum 15. Todestag besuchte der niederländische Schlagersänger sein Grab. Den privaten Moment teilte er auf Instagram und schrieb: "Vor 15 Jahren veränderte sich unser Leben für immer. Obwohl du nur wenige Stunden auf dieser Welt sein durftest, hast du einen unauslöschlichen Eindruck bei uns hinterlassen."

Milon lebe in den Herzen der Familie weiter, ergänzte er. Zu dieser gehören neben seinem Partner Ibo auch Milons Mutter Ilja sowie Milons Zwillingsschwester Indy (14). Zu viert sind sie lächelnd auf einem der Fotos zu sehen. Das andere zeigt das Grab, das mit Blumen, einem Windrad und Schmetterlingsfiguren geschmückt ist.

Instagram
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Auch in seiner Instagram-Story erinnerte das ehemalige Boygroup-Mitglied an seinen Sohn. Zu einem Foto einer Kerze und eines gerahmten Bildes schrieb er: "Milon. Für immer in unseren Herzen". Unterzeichnet war die Nachricht mit "Mama, die Papas & Indy". Dazu lief sein Lied "In den Sternen", in dem de Jong den Verlust seines Sohnes verarbeitet.

Tochter Indy kam wenige Tage nach Milon gesund zur Welt

Eloy de Jong, sein Partner Ibo und ihre Freundin Ilja hatten sich für ein Co-Parenting-Modell entschieden. Ilja war mit Zwillingen schwanger, als Milon bereits in der 24. Schwangerschaftswoche zur Welt kam. Damals befand sie sich gerade auf Curaçao. Das örtliche Krankenhaus war nicht auf die Versorgung eines so früh geborenen Babys vorbereitet, Milon starb.

De Jong und sein Partner ließen ihre Freundin daraufhin in eine Spezialklinik nach Miami bringen, wo Tochter Indy neun Tage später gesund zur Welt kam. Das Paar teilt sich mit Ilja das Sorgerecht für die heute 14-Jährige und lebt mit seiner Tochter in Utrecht. Über das ungewöhnliche Familienmodell hat De Jong bereits mehrfach gesprochen. Vor zehn Jahren sagte er etwa in einem Interview: "Wir gehen auch zu dritt zu Elternabenden. Indy hat drei Menschen, die sie lieben  eine Mutti und zwei Väter" (queer.de berichtete).

Eloy de Jong hatte sich 1999 öffentlich geoutet  etwa ein Jahr nach der Auflösung der Boyband Caught in the Act, die ihn berühmt gemacht hatte. Der konkrete Auslöser für das Coming-out war eine versuchte Erpressung: Ein Informant wollte die damalige Beziehung de Jongs mit dem irischen Sänger Stephen Gately (1976-2009) von der Band Boyzone an die britische Boulevardpresse verkaufen. (spot/cw)

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