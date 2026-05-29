Taylor Swift: Überraschungsauftritt bei "Toy Story 5"-Premiere

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iHeartRadioCA / wikipedia) Taylor Swift hat mit "I Knew It, I Knew You" wieder einen Hit gelandet (Bild:

Taylor Swift (36) hat überraschend am Dienstagabend die Premiere von "Toy Story 5" in Los Angeles besucht. Der Musikstar hat zu dem Film einen Song mit dem Titel "I Knew It, I Knew You" beigesteuert.



Die Sängerin stand laut "The Hollywood Reporter" nicht auf der offiziellen Gästeliste für die Filmpremiere, betrat dann aber vor der Vorführung den roten Teppich in einem hellen, kurzen Kleid mit Blumenmuster. Das verspielte Outfit von Erdem war schulterfrei. Swift kombinierte dazu goldene Riemchensandalen. Die 36-Jährige trug außerdem ihren charakteristischen roten Lippenstift und eine Halskette mit einem diamantbesetzten Anhänger.



Taylor Swift tritt bei der Premiere am Klavier auf



Nach der Filmvorführung überraschte Swift das Publikum dem Bericht zufolge mit einer Darbietung von "I Knew It, I Knew You", bei der sie selbst am Klavier saß. Später kam Randy Newman zu ihr auf die Bühne, gemeinsam sangen sie seinen beliebten Song "You've Got a Friend in Me" aus dem Jahr 1995.



Swifts "I Knew It, I Knew You" ist am vergangenen Freitag auf allen Streaming-Plattformen erschienen. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Liedes zu "Toy Story 5" brach die Sängerin bereits Streaming-Rekorde. Apple Music gab US-Medienberichten zufolge bekannt, dass "I Knew It, I Knew You" zur "erfolgreichsten Country-Single des Jahres 2026" auf der Streaming-Plattform wurde und den "Allzeitrekord für die erfolgreichste Soundtrack-Single, gemessen an den Abspielzahlen am ersten Tag", brach.



Spotify teilte mit, dass der Song nun "der meistgestreamte Country-Song einer Künstlerin an einem einzigen Tag" in der Geschichte des Musik-Streamingdienstes sei. Amazon Music gab bekannt, dass der Country-Song im Jahr 2026 "das weltweit erfolgreichste Streaming-Debüt eines Songs innerhalb der ersten 24 Stunden" verzeichnete. (spot/cw)