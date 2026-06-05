Platzverweise für vier rechte Störer beim CSD Hameln

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Hameln

Symbolbild (Bild: Henning Schlottmann / wikipedia)

Beim Christopher Street Day (CSD) am vergangenen Wochenende in Hameln hat die Polizei vier jungen Männern einen Platzverweis erteilt. Zuvor sollen sie Teilnehmer*­innen der queeren Demonstration provoziert haben, berichtete die "Deister- und Weserzeitung" (Bezahlartikel).

Die 17- bis 19-Jährigen gehören mutmaßlich der rechten Szene an. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass mehrere der jungen Männer Springerstiefel trugen, einer von ihnen auch eine Bomberjacke mit einem T-Shirt der Marke "Lonsdale" darunter.

Für die CSD-Teilnehmer*­innen sei die Situation "bedrohlich" gewesen, erklärte Linksjugend-Sprecherin Larissa Nitschke gegenüber der Regionalzeitung. Rund 20 Personen konfrontierten die Störer schließlich mit "Nazis raus"-Rufen und versuchten sie vom Veranstaltungsort zu vertreiben.

"Aufgrund von Hinweisen, dass diese beiden Personengruppen unterschiedliche Ansichten vertraten, wurden den Personen der vierköpfigen Gruppe, die nicht Teilnehmer der Versammlung waren, zur Gefahrenabwehr Platzverweise erteilt", erklärte Polizeisprecherin Stefanie Ockenfeld zum Vorfall. Die jungen Männer entfernten sich daraufhin. Strafrechtlich relevante Vorfälle lagen laut Polizei nicht vor. Der Staatsschutz prüfe jedoch den Vorgang. (cw)

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Hameln
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