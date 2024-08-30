Märtha Louise von Norwegen und ihr bisexueller Mann treten in Esoterik-Show auf

Heute, 13:18h 3 Min.

3 Min.

Märtha Louise von Norwegen (54) und ihr bisexueller Ehemann Durek Verrett (51) gehören laut TV 2, dem größten kommerziellen Fernsehsender des Landes, zu den Stars von "Alternatives Norwegen", einer sechsteiligen Reality-Serie. Die Prinzessin und der selbst ernannte Schamane werden im Herbst auf dem Streamingdienst Viaplay zu sehen sein.



Laut Ankündigung soll die Serie einen "herzlichen, unterhaltsamen und intimen" Einblick in die norwegische Esoterikszene geben. Verrett selbst formulierte es dem Bericht zufolge deutlich: "Ich bin mit Gott verbunden, und wenn das den Leuten unangenehm ist  nun, dann wird es euch sehr unangenehm werden." Die Sendung werde seiner Ansicht nach für Norwegen "transformativ" sein.

Viel Kritik an Märtha Louise

Märtha Louise, Tochter von König Harald (89) und Königin Sonja (88), sagte laut TV 2 unterdessen: "Ich freue mich sehr, dazu beizutragen, eine Brücke zu schlagen und dies zu normalisieren, damit sich mehr Menschen trauen, sich zu outen und zu sagen, wer sie sind. Das Wichtigste im Leben ist, dass wir es wagen, wir selbst zu sein."



Die Prinzessin widmet sich bereits seit Jahren ihrer Arbeit im Bereich "alternativer Therapien". Sie eröffnete unter anderem ein esoterisches Zentrum, wofür sie in der Öffentlichkeit kritisiert wurde. Mit dem umstrittenen, oft als Verschwörungstheoretiker kritisierten Durek Verrett ist sie seit August 2024 verheiratet (queer.de berichtete). Er vertritt oft bizarre Positionen  etwa dass die Einführung des 5G-Mobilfunkstandards als von "denjenigen, die den Planeten versklaven", inszeniert worden sei.



Weniger kontrovers in der liberalen norwegischen Öffentlichkeit ist seine Bisexualität  vor der Beziehung mit der norwegischen Prinzessin war er mit Männern liiert. Zahlreiche seiner ehemaligen Partner, darunter sein ehemaliger Verlobter Hank Greenberg, beschuldigten ihn allerdings der häuslichen Gewalt. Hinzu kommt, dass ein ehemaliger schwedischer Manager Verrett im Herbst 2024 beschuldigte, ihn während einer vermeintlichen Heilsitzung unsittlich berührt zu haben.



Es gab zudem Spekulationen in norwegischen Boulevardmedien, ob Durek nicht schwul ist. So erzählte er in der Netflix-Doku "Rebel Royals", dass Märtha Louise ihn ihren Töchtern anfangs als ihren "schwulen besten Freund" vorgestellt habe, um die Situation zu erleichtern. Diese Aussagen führten online zu Spekulationen über eine sogenannte "Lavendel-Ehe", also eine Ehe, die geschlossen wird, um die tatsächliche sexuelle Orientierung eines oder beider Partner*innen zu verbergen. Im Herbst 2025 reagierte das Paar öffentlich auf die Gerüchte. In einem Instagram-Video spielten sie ironisch mit dem Begriff "Lavendel-Ehe", trugen lavendelfarbene Kleidung und wiesen die Behauptungen zurück.

Schwere Zeit für das norwegische Königshaus

Die Ankündigung der Prinzessin, im TV über ihre Ansichten zu sprechen, könnte kaum ungünstiger sein. Die norwegische Königsfamilie wartet derzeit auf das Urteil im Prozess gegen Marius Borg Høiby (29), den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) aus einer früheren Beziehung. Der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52) bekannte sich schuldig in Bezug auf mehrere Anklagepunkte, bestreitet jedoch die schwerwiegendsten Vorwürfe, darunter Vergewaltigung. Das Urteil wird für den 15. Juni erwartet.



Darüber hinaus geht es Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer Lungenfibrose leidet, zunehmend schlechter. Das norwegische Königshaus bestätigte vergangene Woche, dass sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. (spot/cw)