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Freiheit "gegen Unkraut verteidigen"

Hape Kerkeling wird CSD-Botschafter in Leipzig


Leipzig

Hape Kerkeling unterstützt auch in Leipzig den CSD-Verein (Bild: WDR / Florianfilm GmbH)

Der CSD Leipzig hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass Hape Kerkeling einer von zwei CSD-Botschafter*­innen wird. Laut der Organisator*­innen sei der 61-Jährige ein großes Vorbild für queere Menschen: "Mit Witz, Haltung und großer Selbstverständlichkeit hat er queere Sichtbarkeit in einer Zeit geschaffen, in der diese noch längst keine Selbstverständlichkeit war", teilte der CSD-Verein mit. Wer neben Kerkeling CSD-Botschafterin wird, ist noch nicht bekannt  außer, dass es sich um eine Frau handelt.

In seinem Grußwort erklärte Kerkeling, dass derzeit "der Wind kälter" wird. "Wenn Errungenschaften, die wir für sicher hielten, wieder zur Debatte stehen, wenn Menschen Angst haben müssen, händchenhaltend durch unsere Innenstädte zu laufen, dann ist das ein Alarmzeichen für uns alle", erklärte er. "Freiheit ist kein Zustand, den man einmal erreicht und dann in den Schrank stellt. Freiheit ist wie ein Garten: Man muss sie hegen, pflegen und manchmal auch gegen Unkraut verteidigen."

Aus terminlichen Gründen könne Kerkeling nicht persönlich beim CSD Leipzig dabei sein, stehe aber im CSD-Podcast Rede und Antwort. Die Spezialfolge von "Inside CSD Leipzig  der Podcast" mit Hape Kerkeling werde am Samstag veröffentlicht und sei dann über csd-leipzig.de und alle gängigen Podcast-Streamingplattformen abrufbar.

Bereits im April war bekanntgeworden, dass Kerkeling die CSD-Schirmherrschaft in der brandenburgischen Landstadt Golßen übernehmen wird (queer.de berichtete). In der Stadt erreichten die antiqueeren Parteien AfD und BSW bei der Bundestagswahl rund 60 Prozent.

Der CSD Leipzig findet vom 10. bis zum 18. Juli statt, mit der großen Demonstration und dem Straßenfest am letzten Tag. Das Motto lautet: "Keine Ruhe, kein Zurück  queere Rechte Stück für Stück". (cw)

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