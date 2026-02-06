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Kirchenchef sprach mit sexuell fluidem Künstler

Papst Leo XIV. traf in Madrid auch Bad Bunny


Madrid

Bad Bunny hat dem Papst mal kurz ¡Hola! gesagt (Bild: Rimas Publishing)

Papst Leo XIV. hat sich am Rande seines Spanien-Besuchs mit Latin-Superstar Bad Bunny getroffen. Das private Treffen fand nach einer Veranstaltung der Madrider Kirche im Fußballstadion Santiago Bernabéu statt. Vatikan-Sprecher Matteo Bruni bestätigte entsprechende Medienberichte. Leo und der Sänger aus Puerto Rico hätten sich am späten Montagabend gesprochen "kurz bevor er (der Papst) das Stadion verließ", sagte Bruni.

Der spanische TV-Sender RTVE und andere Medien hatten zuvor berichtet, der Papst habe im Stadion des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid Bad Bunny sowie dessen Familie und weitere Begleitpersonen begrüßt. Insgesamt habe er in der spanischen Hauptstadt ein knappes Dutzend weiterer Prominenter getroffen, darunter Real-Präsident und Baumagnat Florentino Pérez. Bilder von der Begegnung mit Bad Bunny wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Bad Bunny hält sich derzeit für eine Reihe von Konzerten in Madrid auf. Der 32-jährige Künstler tritt zwischen dem 30. Mai und dem 15. Juni an insgesamt zehn Abenden im Metropolitano-Stadion auf. Pro Abend werden jeweils rund 66.000 Besucher*­innen erwartet.

Als einer der aktuell erfolgreichsten und beliebtesten Musikstars weltweit sorgt Bad Bunny auch für politische Schlagzeilen. Beim Super Bowl Anfang Februar nutzte der Grammy-Preisträger, der als Kritiker der radikalen Abschiebepolitik der US-Regierung gilt, seinen Auftritt in der Halbzeitshow im kalifornischen Santa Clara für Botschaften zu Zusammenhalt und Migration (queer.de berichtete). Präsident Donald Trump kritisierte den Auftritt scharf  weil der Sänger Spanisch singe, könne man nichts verstehen, so der amerikanische Staatschef.

2020 hatte sich der Künstler in einem Interview mit der "Los Angeles Times" als sexuell fluide geoutet. "Am Ende des Tages weiß ich nicht, ob ich in 20 Jahren einen Mann mögen werde. Man weiß nie im Leben. Aber im Moment bin ich heterosexuell und mag Frauen", sagte er damals. (dpa/cw)

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