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An zwei Schulen in Goslar haben bislang unbekannte Personen die zum Pride-Monat angebrachten Regenbogen­fahnen gestohlen. Eine Flagge wurde verbrannt. Das meldete die Polizeiinspektion Goslar am Mittwoch.



Bereits in der vergangenen Woche wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die vor der Berufsbildenden Schule in der Bornhardtstraße angebrachte Fahne vom Seil der Fahnenstange abgetrennt und anschließend angezündet. Einige Tage später wurde eine Fahne vom Fahnenmast der Berufsschule in der Heinrich-Pieper-Straße abgetrennt und entwendet. Hier lässt sich der Tatzeitraum auf die Nacht von Montag auf Dienstag eingrenzen.



Die Polizei Goslar führt Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen. (cw/pm)