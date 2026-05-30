Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58336

Goslar

Symbolbild (Bild: rumata / pexels)

An zwei Schulen in Goslar haben bislang unbekannte Personen die zum Pride-Monat angebrachten Regenbogen­fahnen gestohlen. Eine Flagge wurde verbrannt. Das meldete die Polizeiinspektion Goslar am Mittwoch.

Bereits in der vergangenen Woche wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die vor der Berufsbildenden Schule in der Bornhardtstraße angebrachte Fahne vom Seil der Fahnenstange abgetrennt und anschließend angezündet. Einige Tage später wurde eine Fahne vom Fahnenmast der Berufsschule in der Heinrich-Pieper-Straße abgetrennt und entwendet. Hier lässt sich der Tatzeitraum auf die Nacht von Montag auf Dienstag eingrenzen.

Die Polizei Goslar führt Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Goslar
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Regenbogenfahne
10.06.26 | Freude über sinkende Akzeptanz
AfD: Queere Menschen stoßen "nicht wenige Deutsche vor den Kopf"
05.06.26 | Schule in Güstrow
Regenbogen­fahne gestohlen und verfassungsfeindliche Parolen geschmiert
04.06.26 | Bild des Tages
Wirbel um Regenbogen-Landebahn in der Schweiz
04.06.26 | Aschaffenburg
CSU-OB bleibt stur: Keine Pride-Flagge am Rathaus
01.06.26 | Kampf um gleiche Rechte
Pride Month beginnt: Queere Aktion für Artikel 3  AfD steckt Regenbogen­fahne in die Mülltonne
30.05.26 | Bild des Tages
Blühende Regenbogen­fahne in Wiesbaden
-w-
Neu auf queer.de
Polizeibericht
Goslar: Zwei Attacken auf Regenbogen­fahnen vor Schulen
Paragraf 175
Das Ende der Homo­sexuellenverfolgung  dank DDR und Kohl
Körper­ver­letzung
Göttingen: 18-Jähriger nach Böllerwurf auf CSD-Teilnehmende angeklagt
Reality-TV
Spannendes Finale: So wurde Sam Dylan der "Allstar der Allstars"
Kirchenchef sprach mit sexuell fluidem Künstler
Papst Leo XIV. traf in Madrid auch Bad Bunny
Freiheit "gegen Unkraut verteidigen"
Hape Kerkeling wird CSD-Botschafter in Leipzig
Australien
Ex-Rugby-Star Kane Evans outet sich als schwul
Komiker als Staatsoberhaupt?
Online-Petition: 20.000 für Hape Kerkeling als Bundespräsident