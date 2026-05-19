Bill Kaulitz findet Manuel Neuer "ganz toll"

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Tom Kaulitz (36) ist vor seiner Aufgabe als Fan-Experte von MagentaTV bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 "nervös". Der Grund: Es ist sein erster Job ohne Zwillingsbruder Bill. Bei der Premiere von "Kerners 11", einem täglichen WM-Podcast von Johannes B. Kerner (61), erklärte Tom Kaulitz: "Normalerweise mache ich ja alles mit Bill. Und da bin ich jetzt mal allein gefragt."



Die Fußballbegeisterung teilen die beiden Brüder nicht: "Bill und ich sind einfach so grundverschieden! Fußball ist nur eine von vielen Sachen, wo wir einfach überhaupt nicht auf einer Augenhöhe sind", sagte Tom Kaulitz in dem Podcast weiter. "Bill interessiert sich nicht für Fußball und kennt sich da null aus. Aber er freut sich wahnsinnig für mich, dass ich hier dabei sein kann  kann aber die Euphorie nicht nachempfinden."



Es sei "ein Wunder", dass sein Bruder und er zusammen eine Band haben, so der Tokio-Hotel-Star. "Das sind ehrlich gesagt auch die Situationen, wo wir uns dann auch mal streiten und Meinungsverschiedenheiten haben: im Kreativen, wenn wir schreiben, wenn wir Sachen zusammen machen. Aber wir befruchten uns dann auch gegenseitig irgendwie." Nun sei er "auch sehr nervös", fügte der 36-Jährige hinzu, "weil das jetzt mein erster Job ohne ihn ist! Normalerweise mache ich ja alles mit Bill. Und da bin ich jetzt mal allein gefragt".

Tom: Manuel Neuer wäre nicht zu alt für Bill

Zudem verriet der Musiker laut MagentaTV, wer auf Bills Hitliste ganz oben steht: "Er findet Manuel Neuer ganz toll! Der wäre auch nicht zu alt für ihn. Also wenn mein Bruder einen Fußballer hätte als Partner, das wäre natürlich eine Win-Win-Situation für mich, weil ich immer an Tickets kommen würde. Es muss ein ordentlicher Fußballer sein. Nationalmannschaft wäre toll  und Bayern natürlich umso besser. Bill schaut sich mit mir jedes Spiel an  solange es was zu trinken gibt und die Spieler attraktiv sind."



Der 40-jährige Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern München ist übrigens in zweiter Ehe mit der früheren Handballspielerin Anika Neuer verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn und erwarten aktuell ihr zweites Kind.

Tom: "Wir haben ein tolles Team"

Was das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM angeht, hat Tom Kaulitz "grundsätzlich ein gutes Gefühl": "Mir geht es da nicht so wie vielleicht vielen anderen, die sagen, dass das nichts wird. Ich habe ein gutes Gefühl, auch nach den Testspielen, die ich gesehen habe. Wir haben ein tolles Team!" In so einem Turnier könne alles passieren. "Wir haben natürlich wahnsinnig viele K.o.-Spiele. Deswegen kann es natürlich auch unerwartet schnell vorbei sein. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir es ins Halbfinale schaffen können. Ich wette, dass Deutschland bei dieser WM die Erwartungen vieler überschreiten wird!" (spot/cw)