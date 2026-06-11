Werner Graf reist mit grüner Delegation zum Warsaw Pride

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Diese Bannerkampagne wurde gebucht von der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. Anlass ist die Bewerbung des 17. Queerempfangs am 23. Juni 2026. Die Kampagne läuft mit 60.000 Einblendungen vom 8. Juni bis zum 21. Juni 2026. queer.de stellt dafür 302,52 Euro netto in Rechnung.
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Werner Graf (Bild: Vincent Villwock / Grüne Fraktion Berlin)

Anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Warschau reist der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Werner Graf, am kommenden Wochenende in die polnische Hauptstadt. Wie die Fraktion mitteilte, wird Graf gemeinsam mit einer Delegation Berliner Abgeordneter am Warsaw Pride teilnehmen.

"35 Jahre Partnerschaft zwischen Berlin und Warschau feiern wir, indem wir uns unterhaken und gemeinsam für die universellen Werte von Freiheit und Gleichberechtigung einstehen", erklärte Graf, der den CDU-Politiker Kai Wegner bei den Wahlen im Herbst als Regierender Bürgermeister ablösen will (queer.de berichtete). "Queere Rechte sind Menschenrechte, und sie sind untrennbar mit einer lebendigen, wehrhaften Demokratie verbunden."

Die Berliner Grünen reisten "nicht mit erhobenem Zeigefinger nach Warschau", so der schwule Politiker, sondern als europäische Freund*­innen, um der polnischen Zivilgesellschaft den Rücken zu stärken. "Die mutigen Aktivistinnen und Aktivisten in Polen verteidigen unsere gemeinsamen europäischen Werte gegen Hass und Ausgrenzung. Unsere Botschaft am Wochenende ist klar: Berlin steht fest an eurer Seite. Vielfalt kennt keine Grenzen."

Mit Blick auf die politische Entwicklung in Polen verwies Graf auf Veränderungen nach den vergangenen Regierungsjahren. Die Pride-Veranstaltung sei ein Signal für Grund- und Menschenrechte sowie für ein gemeinsames demokratisches Europa. Die Grünen-Fraktion hob zudem die Bedeutung von Städtepartnerschaften hervor. Diese sollten nicht nur auf Verwaltung und Wirtschaft beschränkt bleiben, sondern als Brücken zwischen den Gesellschaften dienen. (cw)

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