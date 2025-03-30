Shakira rockt Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026

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Shakira hatte zum Auftakt der Fußball-WM ihren großen Auftritt (Bild: Tabercil / wikipedia

Der große Moment, auf den Fußballfans weltweit gewartet haben, ist gekommen: Am Donnerstag hat mit einer großen Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt die Fußball-WM 2026 begonnen. Vor dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im Estadio Azteca sorgten einige Stars für Stimmung im imposanten Aztekenstadion.



Bereits mit Spannung erwartet wurde insbesondere der Auftritt von Superstar Shakira (49). Gemeinsam mit Burna Boy (34) aus Nigeria sowie zahlreichen Tänzer*­innen performte die kolumbianische Sängerin vor einer riesigen Nachbildung des ikonischen Pokals den offiziellen WM-Song "Dai Dai" in Uraufführung.



Weitere Auftritte gab es unter anderem vom kolumbianischen Sänger J Balvin (41) oder auch von Star-Tenor Andrea Bocelli (67), der mit der Sängerin Ejae (34) und dem per Videoleinwand zugeschalteten DJ David Guetta (58) "DNA", die Hymne zur Fußball-WM, aufführte. Die Kollaboration von Bocelli, Ejae, Guetta und Rapperin Megan Thee Stallion (31) wurde erst kurz zuvor als offizielle Hymne vorgestellt.



@shakira stuns in Grindr inspired outfit at the World Cup in Mexico City pic.twitter.com/gZUGouiuyN Grindr (@Grindr) June 11, 2026

| / Grindr | Shakira trug bei ihrem Auftritt Grindr-Farben

Vor dem Anpfiff gab es im Rahmen der Feier zudem einen kurzen Auftritt von Hollywoodstar Salma Hayek (59) sowie einen Einlauf der Flaggen der 48 teilnehmenden Länder. Hayek präsentierte mit FIFA-Chef Gianni Infantino (56) außerdem den WM-Pokal.



Noch zwei weitere Eröffnungsfeiern mit Megastars geplant



Es ist eine WM der Superlative. Erstmals treten 48 Teams in insgesamt 104 Matches an. Verteilt auf 16 Austragungsorte wird die Weltmeisterschaft von drei Ländern ausgerichtet  von Mexiko, Kanada und den USA. Auch in den USA und in Kanada wird es jeweils im Rahmen der ersten Matches Eröffnungsfeiern geben. Geplant sind für Freitagabend bzw. Samstagmorgen unter anderem Auftritte von von Alanis Morissette (52), Michael Bublé (50) und Alessia Cara (29) in Toronto (vor dem Spiel um 21 Uhr deutscher Zeit), sowie von Katy Perry (41), Future (42) und Anitta (33) in Los Angeles (vor dem Spiel um 3 Uhr). (spot/cw)