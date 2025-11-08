Schwule und Lesben heiraten später als Heteros

Heute, 13:28h 1 Min.

1 Min.

In Nordrhein-Westfalen haben sich im vergangenen Jahr 76.900 Paare das Ja-Wort gegeben. Das sind 347 oder 0,4 Prozent weniger als 2024, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf berichtete.



Gut 74.800 Ehen schlossen Männer und Frauen, knapp 2.100 Ehen entfielen auf gleich­geschlechtliche Paare. Darunter waren fast 1.200 weibliche und gut 900 männliche Paare. In 150 Fällen wurden nach Angaben der Statistiker*­innen eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt.



Seit 2022 geht die Zahl der Eheschließungen jährlich zurück. Damals zählten da Landesamt noch rund 85.000 Hochzeiten, darunter 2.300 Ehen von lhomo­sexuellen Paaren.



Bei hetero Ehen waren die Männer im vergangenen Jahr im Schnitt 34,1 Jahre alt. Die Frauen waren mit durchschnittlich 32,0 Jahren zwei Jahre jünger. Bei gleich­geschlechtlichen Ehen lag das Durchschnittsalter männlicher Paare bei 44,5 Jahren, das weiblicher Paare bei 39,6 Jahren.



Wie in den Vorjahren lagen die beliebtesten Heiratsmonate nach Angaben der Behörde in der wärmeren Jahreszeit. Am häufigsten heirateten Paare 2025 im Mai mit gut 10.000 Eheschließungen, gefolgt von August mit gut 9.700 und September mit knapp 8.700. (cw/dpa)