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Hauptwache, Frankfurt

Symbolbild: Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos

Zwei Männer haben in der Frankfurter Innenstadt zwei Menschen queer­feindlich beleidigt und sind sie körperlich angegangen. Die beiden Unbekannten beleidigten die Geschädigten in der Nacht zum Samstag zunächst, wie die Polizei mitteilte. "Die Beleidigungen zielten dabei auf ihre äußere Erscheinung ab und waren erkennbar queer­feindlich."

Die Männer sollen dann immer aggressiver geworden sein und die beiden Menschen im Alter von 21 und 26 Jahren bedroht haben. Als die beiden gehen wollten, soll eine Person einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen haben und die andere festgehalten worden sein. Die beiden Angefeindeten konnten laut Polizei schließlich fliehen. Der Vorfall ereignete sich gegen 2:20 Uhr vor den S-Bahngleisen der Hauptwache.

Die Verdächtigen wurden bei einer Fahndung nicht gefunden, hieß es. Sie werden im Polizeibericht wie folgt beschrieben: "1. Männlich, Jugendlicher/Heranwachsender, kurze lockige dunkle Haare, dunkle Augen, Kinnbart; schwarz gekleidet, rote Umhängetasche mit rotem Streifen. 2. Männlich, Jugendlicher/Heranwachsender; hellgrauer Trainingsanzug, dunkle Kappe."

Zeug*­innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer (069) 755-10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cw/dpa)

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Hauptwache, Frankfurt
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