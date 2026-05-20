Wie DAMAG3 den Soundtrack zum trans Widerstand liefert

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Heute, 08:59h 8 Min.

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Die Lage für trans Personen unter Trump spitzt sich immer mehr zu. Die zuletzt veröffentlichte Anti-Terror-Strategie der US-Regierung bildet einen weiteren Baustein im strukturellen Angriff auf Minderheiten, wobei neben Migrant*innen besonders trans Menschen und "radikale Linke" ins Visier genommen werden. Umso wichtiger wird daher der Blick auf widerständige und kämpferische Ausdrucksformen, die sich diesen politischen Entwicklungen entgegenstellen und dabei ihre eigene Stimme erklingen lassen.



Eine dieser widerständigen Stimmen gehört der Rapperin DAMAG3, die als Hip-Hop-Künstlerin und Aktivistin derzeit durch die USA tourt, Konzerte spielt und zugleich versucht, eine auf Empowerment ausgerichtete Community zu etablieren. Als trans Frau ist ihr dabei statt dem Mainstream eher der Untergrund reserviert, was sich aufgrund ihrer dezidiert politischen Inhalte nur verschärft. An ihrer technischen Finesse und der Gesamtqualität ihrer Musik wird es jedenfalls nicht liegen, diese bewegt sich nämlich auf einem Level, das den vorderen Reihen im Hip-Hop durchaus würdig wäre.

Hintergrund

Mit rund 60.000 monatlichen Hörer*innen auf Spotify zählt DAMAG3 noch eindeutig zum musikalischen Underground. Wie auf ihrer Tour-Doku zu sehen ist, schläft die in Kalifornien lebhafte Rapperin nach Konzerten häufig einfach bei Fans zuhause. Ein Airbnb gibt es nur dann, wenn die Crew es sich mal eben leisten kann. Unterwegs ist sie nicht im Tour-Bus, sondern im Privatwagen, Meile für Meile. Jeder gewonnene Fan geht dabei auf einen hartnäckigen Arbeitsethos, selbstständiges Management und engen Kontakt mit ihrer Community zurück.



2021 veröffentlicht sie ihr erstes Album "TH3 PR3S3NT MOM3NT", damals noch mit männlichen Pronomen und auch stilistisch auf Orientierungssuche. Von Anfang an beweist DAMAG3 jedoch, dass sie sich auf einem hohen lyrischen und technischen Niveau bewegt. Als Inspiration nennt sie Hip-Hop-Ikonen wie JID und Kendrick Lamar. Die Messlatte wird also hoch angesetzt  und der Anspruch in DAMAG3s sich entfaltender Karriere liegt darin, diese zu erreichen und dabei die eigene Authentizität zu finden und zu bewahren.



| Direktlink | Musikvideo zum Track "DOUBL3 TAK3 (R3MIX)"

Form



Aggressive Beats, treibende Bässe, teils technoid peitschende Surround-Sounds und Taktwechsel, an anderen Stellen Gitarrenriffs und Growling, die Anklänge von Punk und Metal aufblitzen lassen  diese Elemente sind prägend für DAMAG3s Sound, wenngleich sich an der ein oder anderen Stelle auch zartere Songs einschleichen, in denen zwischenmenschliche Nähe und Selbstfürsorge verhandelt werden. Zumeist jedoch stimmen Form und Inhalt der Musik dahingehend überein, dass die Beats einen ähnlich radikalen Angriff auf festgefahrene Gesellschaftsstrukturen formulieren, wie die auf Revolte und Widerstand pochenden Texte.



Oft werden uns darin lange, komplexe Reimketten und intelligente Wortspiele vorgeführt, in denen DAMAG3 ihre bestechenden Qualitäten als Lyrikerin zur Schau stellt. Scheinbar mühelos bewegt sie sich durch vertrackte Flow-Wechsel, Doubletime-Einlagen und wilde Experimente mit der eigenen Stimme. Eine Reise durch ihre Vielzahl an EPs und Singles verdeutlicht die musikalische Bandbreite der Rapperin, die auch als Produzentin aktiv ist: Mal psychedelisch, mal oldschool-inspiriert, stets experimentell und detailverliebt durchschreitet sie das Hip-Hop Genre mit scheinbarer Leichtigkeit, die auf ein beträchtliches Maß an harter Arbeit zurückzuführen ist.



Ihr zweites Album "DAMAG3" (2022) kommt vor allem in seiner ersten Hälfte noch häufig introvertiert und träumerisch daher. Hautnah führt es uns entlang am Prozess der künstlerischen und persönlichen Selbstfindung. Verhandelt werden darauf Fragen bezüglich ihres künstlerischen Stils, der vermeintlichen "Erfolgsformel" und ihrem Bezug zur kreativen Arbeit. Dazu gesellen sich zunehmend tiefer schürfende Verhandlungen über Sucht, mentale Gesundheit, DAMAG3s spirituelle Selbstverankerung, politische Authentizität und Geschlechtsidentität.



Spätestens auf dem 2025 erschienenen Album "BL!ND" beweist uns die Rapperin, wie sehr sie ihren eigenen Stil inzwischen nicht nur gefunden, sondern gemeistert hat und zugleich von Song zu Song über die eigenen Grenzen hinauswächst. "BL!ND" passt sich in seiner Intensität den veränderten politischen Verhältnissen in den USA an: Konfrontativ, abgeklärt, laut und kompromisslos behauptet sie sich darin als Meisterin ihres Handwerks.



DAMAG3 auf dem Cover der EP "3AT TH3 RiCH"

Aktivismus



"Liberate yourself‟, heißt es auf DAMAG3s Homepage: "Befreie dich.‟ In ihrem Beschreibungstext formuliert sie, dass das Motiv der Befreiung das hauptsächliche Ziel ihres künstlerisch-aktivistischen Schaffens sei. DAMAG3 setzt dabei auf die Kraft der Musik, Menschen in Gemeinschaft miteinander zu bringen und sie darüber hinaus auch langfristig zu vernetzen, zum Beispiel auf dem von ihr gehosteten Discord-Server. Dessen Ziel ist es, auf Austausch und gegenseitige Hilfe beruhende Verbindungen zwischen ihren Fans herzustellen:

Although it might seem a little aggressive on the surface, the DAMAG3 project is bringing together folks of all backgrounds to serve a common goal: The People. ‟



(Auch wenn es auf den ersten Blick ein wenig aggressiv wirken mag, bringt das Projekt DAMAG3 Menschen aus allen möglichen Hintergründen zusammen, um ein kollektives Ziel zu verfolgen.)

Sie bedient sich nicht selten einer revolutionären Sprache, zu der klassenkämpferische Aussagen zählen wie "3AT TH3 RICH" (Iss die Reichen), dem Titel einer 2024 erschienen EP. Neben trans Rechten und queerer Befreiung durch Widerstand prangert sie Kolonialismus, rassistische Gesellschaftsstrukturen, kapitalistische Ausbeutung und globalen Imperialismus an, wobei sämtliche Themen als ineinander verwoben dargestellt werden. Sie steht damit in einer langen Tradition radikaler politischer Bewegungen, die nicht die Eingliederung queerer Identitäten in die Machtverhältnisse der bestehenden Gesellschaftsordnung fordern, sondern eine grundlegende Umwälzung der ausbeuterischen Strukturen an sich. Anarchistischer Punk-Rap trifft hier auf eine komplexe gesellschaftliche Analyse und Praxis, verpackt in treibende Reim-Schemen, hämmernde Beats und vielschichtige Produktion.



Spiritualität



Von ihrer ersten Veröffentlichung an finden sich in DAMAG3s Musik Verhandlungen um Spiritualität und Selbstfindung. Mit einer großen Prise Humor streut sie angeleitete Mediationen in ihre Alben ein, begegnet bei einem auf TikTok beworbenen heiligen Berg einer Verkörperung der Divine Femininity (heiligen Weiblichkeit), oder thematisiert ihre christliche Erziehung. Nicht selten werden in den USA religiöse Argumente gegen Queerness und Transidentität bemüht. Es mag also nicht verwundern, dass diese Instrumentalisierungen von DAMAG3 oft scharf angegriffen und kritisiert werden. So heißt es auf dem Song "GOD IMAG3" unter anderem:

God made me in an image, Christians raised me as a man



(Gott schuf mich nach einem Abbild, Christen erzogen mich als Mann )

In einer anderen Zeile sagt sie, dass die kolonisierte Idee von Jesus ihre konservativen Kritiker*innen nicht retten wird  "Your colonized idea of Jesus won't save you‟  oder kritisiert US-Politiker*innen für ihre religiös begründeten Einschränkungen der medizinischen Versorgung für trans Personen. Ihre Kritik richtet sich dabei jedoch nicht auf die Idee einer durch Glauben gestärkten Selbstverankerung an sich, sondern den Missbrauch religiöser Ideen im Interesse der Macht.



| Direktlink | Musikvideo zu "GOD IMAG3"

Tatsächlich lassen sich viele ihrer zirkulär wiederkehrenden Inhalte unter dem Begriff einer trans-Spiritualität verstehen: Songs wie "TH3 IMAG3 OF GOD" beschäftigen sich unter anderem mit Aspekten des Selbst als Abbild einer Göttlichkeit und der Kommunikation mit dieser durch das politische Chaos unserer Zeit hindurch. Besonders deutlich wird das in einem Einspieler in dem Alok Vaid-Menon mit einem Text zitiert wird, der auf berührende Weise die spirituellen Aspekte der trans Erfahrung beschreibt:

I've come to the conclusion that trans people represent some of the most robust spiritual leadership alive. What is transness but a practice of saying out loud and in public "I have faith in something you don't see yet. I have a knowing in me that is deep and felt and you will spend your entire life trying to disprove this thing that I know precious and vital within me...‟



(Ich bin zur Schlussfolgerung gekommen, dass trans Menschen zu den kraftvollsten spirituellen Vorbildern unserer Zeit gehören. Was ist trans-Identität, wenn nicht die Praxis, folgendes laut und öffentlich auszusprechen: "Ich habe Glauben in etwas, das ihr noch nicht seht. Ich habe ein tiefes, verkörpertes Wissen in mir, das ihr euer Leben lang versuchen werdet, mir abzusprechen und zu widerlegen; dieses Etwas von dem ich weiß und das wertvoll und lebenswichtig für mich ist...")

Fazit

DAMAG3 macht die Musik, vor der konservative Politiker*innen Angst haben. Die Künstlerin hat bisher drei Alben sowie eine Vielzahl von Singles und EPs veröffentlicht. Ihr neuestes gemeinsames Projekt mit der Kollegin Amber Ryann trägt den Namen "K!LL THE RADIO", wofür die beiden gerade durch die USA touren. In dessen Beschreibung heißt es:

This album is intended to remind you how powerful we are. that power exists whether we use it, or it uses us.



(Dieses Album ist dafür gedacht, dich/euch daran zu erinnern, wie kraftvoll wir sind und das Macht existiert, egal ob wir sie nutzen oder sie uns nutzt.)

DAMAG3s Musik zielt auf Selbstermächtigung. In ihr bündeln sich politischer Widerstand, spirituelle Verankerung und ein hohes Maß an technischer Finesse, wie man es auf diese Art selten findet. Gerade in Zeiten zunehmender politischer Unterdrückung bis hin zur Verfolgung ist die Form von aktivistischer Kunst, die uns DAMAG3 schenkt, von besonderer Wichtigkeit. Dazu ist sie zurzeit eine der kreativsten und kraftvollsten Stimmen des Untergrund-Rap und verkörpert als trans Frau eine Perspektive, die oft trotz unbestreitbarem Talent und inhaltlicher Vielseitigkeit unsichtbar und ungehört bleibt.