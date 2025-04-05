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"Der Verlust ist unermesslich"

Trauer um ABBA-Vertraute: Görel Hanser ist tot

Jahrzehntelang war Görel Hanser die rechte Hand von ABBA  als Assistentin, Managerin und enge Vertraute. Nun ist die Schwedin im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Bandmitglieder verabschieden sich mit persönlichen Worten.


ABBA-Managerin Görel Hanser ist gestorben (Bild: IMAGO / TT / Christine Olsson)

Görel Hanser (1949-2026), die Frau im Hintergrund des größten schwedischen Popphänomens aller Zeiten, ist tot. Sie wurde 78 Jahre alt. ABBA  Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad  teilten den Tod ihrer engsten Weggefährtin selbst auf Instagram mit.

"Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Görel Hanser bekannt. Wir haben unsere allerliebste Freundin und engste Kollegin verloren. Der Verlust ist unermesslich", schrieben die vier Bandmitglieder in ihrem gemeinsamen Post. Selten haben sich ABBA mit solch persönlichen Worten an die Öffentlichkeit gewandt  ein Zeichen dafür, wie bedeutsam Hanser für die Gruppe war. Über die Umstände ihres Todes ist bislang nichts bekannt.

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Vom Hintergrund in den Mittelpunkt

Görel Hansers Geschichte bei ABBA begann lange vor dem eigentlichen Ruhm der Band. In den 1960er Jahren trat sie zunächst als Assistentin von Stig Anderson (1931-1997) in Erscheinung, dem Manager, der die Karriere von ABBA in den frühen Jahren entscheidend prägte. Als die Gruppe Anfang der 1980er Jahre die Zusammenarbeit mit Anderson beendete, trennten sich auch beruflich die Wege  nicht jedoch jene mit Hanser.

Sie blieb und wurde zur Managerin und zentralen Figur im weitverzweigten Geschäftsimperium, das die vier Mitglieder rund um ihre verschiedenen Projekte aufbauten. Was Anderson einst begann, führte Hanser mit eigener Handschrift fort  diskret, loyal und offenbar unverzichtbar.

Ehemann ebenfalls im ABBA-Kosmos

Görel Hanser war mit dem Fotografen Anders Hanser (80) verheiratet, der ebenfalls eng mit der Band verwoben ist. Zahlreiche der ikonischen ABBA-Aufnahmen aus den 1970er Jahren stammen von ihm.

Ein Schwarz-Weiß-Foto, das er von seiner Ehefrau aufgenommen hat, ist dem Instagram-Post beigefügt. In den Kommentaren nehmen viele der 2,1 Millionen Follower*innen Abschied. (cw/spot)

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