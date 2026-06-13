Offenbach: Mindestens sieben Schwule in Hinterhalte gelockt

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Offenbach

Symbolbild (Bild: markusspiske / pexels)

In Offenbach sind mehrere schwule Männer offenbar gezielt über Dating-Apps in Hinterhalte gelockt und brutal angegriffen worden. Die Polizei ermittelt aktuell in mehreren Fällen, insgesamt wurden seit dem vergangenen Jahr sieben Taten bekannt. Das berichtete am Wochenende die "Offenbach-Post".

Nach bisherigen Erkenntnissen lockten die bislang unbekannten Täter ihre Opfer unter falschen Identitäten zu Treffen an abgelegenen Orten. Dort wurden die schwulen Männer von maskierten Gruppen überfallen, brutal geschlagen und teils mit Pfefferpistolen attackiert. Die jüngsten Überfälle ereigneten sich am 3. und 6. Juni.

"Allen Fällen ist gemein, dass die Täter koordiniert und hinterhältig vorgehen", sagte Polizeisprecher Thomas Leipold gegenüber der "Offenbach-Post". Ob es sich immer um dieselbe Gruppe handelt, sei Gegenstand der Ermittlungen. Fünf Opfer beschrieben die Angreifer laut der Zeitung als junge Männer zwischen 15 und 20 Jahren beschrieben, die einem "arabischen oder südländischen Phänotyp" entsprechen.

Die Polizei bittet Zeug*­innen der Vorfälle sowie mögliche weitere Opfer, sich unter der Telefonnummer (069) 8098-1234 zu melden. (cw)

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Offenbach
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