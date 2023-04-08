Spencer Tunick plant queere Installation auf Gran Canaria

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Hunderte nackte Körper sollen Ende Juli auf Gran Canaria ein farbenfrohes Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung setzen. Der US-amerikanische Künstler Spencer Tunick plant am 26. Juli 2026 eine groß angelegte Kunstaktion unter dem Titel "Gran Spectrum".



Wie die Veranstalter*­innen mitteilen, sollen dabei zahlreiche Freiwillige die Farben verschiedener LGTBI-Flaggen darstellen. Geplant ist eine Inszenierung mit mehreren Farbgruppen, die gemeinsam ein Gesamtbild formen. Die Aktion ist Teil des Festivals "Culture & Business Pride 2026", das jährlich auf den Kanarischen Inseln stattfindet.

Installation als "kraftvoller Akt der Sichtbarkeit"

Spencer Tunick ist international für seine Fotografien mit großen Gruppen nackter Menschen bekannt. Seit mehr als 30 Jahren setzt er seine Projekte in Städten weltweit um. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählt eine Installation mit rund 18.000 Teilnehmenden in Mexiko-Stadt. Insgesamt hat er nach eigenen Angaben in mehr als 100 Städten gearbeitet.



Mit dem Projekt auf Gran Canaria will der Künstler auch ein politisches Zeichen setzen: "Durch Körper, Farbe und den öffentlichen Raum wird 'Gran Spectrum' zu einem kollektiven Bild von Sichtbarkeit, Vielfalt und gemeinsamer Präsenz: ein visuelles Statement für Gleichberechtigung, Anerkennung und Grundrechte", heißt es auf der Website zur Kunstaktion. "In einer Zeit, in der die Rechte von LGBTQIA+ weiterhin im Mittelpunkt der weltweiten Debatte stehen, verwandelt dieses Werk Teilhabe in Präsenz und Präsenz in einen kraftvollen Akt der Sichtbarkeit."



iamtheo / wikipedia) Auch mit Körperfarbe hat Spencer Tuinick schon häufiger gearbeitet (Bild:

Als tolerante Insel, die seit Jahrzehnten queere Menschen aus ganz Europa anzieht, wurde Gran Canaria bewusst für die Installation ausgewählt. Die spanische Insel ist für Tunick nicht nur Schauplatz, sondern aktiver Teil der Botschaft: "Das Werk vermittelt ein Bild, das mit einem auf Inklusion und Gleichberechtigung basierenden Gesellschaftsmodell im Einklang steht, und stärkt damit seine Positionierung auf globaler Ebene."

Alle Teilnehmer*innen erhalten ein Foto

Die Teilnahme an der von den Behörden genehmigten Kunstaktion ist kostenfrei und steht allen Personen ab 18 Jahren offen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, auch nicht-queere Menschen sind willkommen. Anmeldungen sind auf granspectrum.com möglich. Die Aufnahmen sollen am frühen Morgen beginnen. Die genauen Angaben zu Ort und Ablauf werden den Teilnehmenden aus organisatorischen Gründen erst kurz vor dem Termin mitgeteilt. Nach der Aktion sollen die Beteiligten ein limitiertes Foto als Erinnerung erhalten.



Marcela Střelcová / wikipedia) Die Dünen von Maspalomas sind ein weltweit bekanntes schwules Cruisinggebiet (Bild:

Die eigentliche Aufnahme dauert in der Regel nur wenige Minuten, während Vorbereitung und Aufbau mehrere Stunden in Anspruch nehmen können. Ziel ist es, ein Gesamtbild zu schaffen, bei dem einzelne Personen nicht im Vordergrund stehen, sondern Teil einer gemeinsamen künstlerischen Aussage werden. (cw)