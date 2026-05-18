

Michelle bei ihrem ESC-Auftritt im Jahr 2001 (Bild: EBU)

Heute, 11:21h 2 Min.

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Nach 34 Jahren auf der Bühne beendet Michelle (54) ihre Karriere als Schlagersängerin. Ihr letzter Fernsehauftritt ist für den 27. Juni in der ARD-Sendung "Schlagerbooom" bei Florian Silbereisen (44) geplant. Danach will sich die 54-Jährige, die bürgerlich Tanja Hewer heißt, vollständig aus dem Musikgeschäft zurückziehen.



Der Entschluss sei nicht spontan gefallen, sagte Michelle gegenüber der "Bild"-Zeitung. Es habe sich über Jahre ein innerer Prozess entwickelt, der sie zu dieser Entscheidung geführt habe. Den Künstlernamen Michelle will sie ablegen  sowohl beruflich als auch im Alltag.



Spirituelle Heilerin als neues Berufsfeld



Statt Konzerten und TV-Auftritten plant Michelle künftig eine Tätigkeit als spirituelle Heilerin. Bereits vor rund zwölf Jahren absolvierte sie eine Heiler-Ausbildung, später folgte eine Ausbildung zum Medium. Ab Mitte Juli will sie zunächst online Einzelsitzungen anbieten, darunter sogenannte Jenseitskontakte und Gespräche zur Aufarbeitung negativer Glaubenssätze. "Ich möchte Menschen helfen, zu heilen. Nicht mehr nur mit Musik. Sondern direkt. Persönlich. Tiefgehend", erklärte sie dem Boulevardblatt.



Den Namen für ihr neues Angebot fand sie nach eigenen Angaben in einer Meditation: "Wakan"  ein Begriff aus einer indigenen Sprache, der so viel wie "heilig" oder "spirituelle Energie" bedeutet. Unter diesem Namen will sie ihre Plattform aufbauen. Wie das konkrete Angebot aussehen wird und welchen Umfang es annehmen soll, ließ Michelle zunächst offen.

"Ich bin die Quatsch-Oma"

Privat ist Michelle Mutter dreier Töchter und inzwischen auch Großmutter  ein zweites Enkelkind ist unterwegs. "Ich glaube, ich bin so die Quatsch-Oma, die einfach nur Blödsinn mit der Kleinen macht", erzählt sie lachend und fügt hinzu: "Kinder sind so das Reinste, was es gibt."



Eigentlich wäre auch eine Hochzeit angestanden, denn ihr Partner Eric Philippi (29) hatte auf der Bühne ihres letzten Konzerts in Berlin im Februar 2026 einen Heiratsantrag gemacht. Doch wenige Wochen später folgte die Trennung. Inzwischen haben beide auch alle gemeinsamen Posts auf Instagram gelöscht. (spot/cw)