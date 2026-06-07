Benefizgala zugunsten der Aidshilfe Köln: Jetzt Tickets erhältlich

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Als Special Guest wird die langjährige Unterstützerin Mary Roos erwartet (Bild: Superbass / wikipedia)

Die Benefizgala zugunsten der Aidshilfe Köln geht in die dritte Runde. Die Veranstaltung findet am Montag, den 30. November 2026 im Kölner Musical Dome statt. Der Vorverkauf startet an diesem Montag.

Nach Angaben der Veranstalter*­innen steht das diesjährige Line-up fest. Auf der Bühne werden unter anderem Ute Lemper, Thomas Anders, Cat Ballou und William Wahl erwartet. Als besonderer Gast ist Mary Roos angekündigt. Moderiert wird der Abend erneut von Erika Laste.

Die Gala dient der Unterstützung der Aidshilfe Köln. In den vergangenen Jahren kamen nach Angaben des Vereins mehr als 250.000 Euro für Beratungs-, Präventions- und Hilfsangebote zusammen. Angesichts möglicher Kürzungen im sozialen Bereich gewinnt die Veranstaltung nach Angaben der Organisator*­innen zunehmend an Bedeutung.

Tickets sind ab 73 Euro auf der Website diegala.de erhältlich. (cw)

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