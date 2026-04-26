"Michael" ist jetzt das erfolgreichste Musik-Biopic aller Zeiten

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Jaafar Jackson spielt in "Michael" seinen Onkel

Der King of Pop hat einen neuen Rekord aufgestellt  zumindest auf der Leinwand. Das Biopic "Michael" über das Leben von Michael Jackson (1958-2009) ist laut "Deadline" mit einem weltweiten Einspielergebnis von 911,9 Millionen US-Dollar (rund 788 Millionen Euro) offiziell das erfolgreichste Musik-Biopic aller Zeiten. Damit überholt der Film den bisherigen Spitzenreiter "Bohemian Rhapsody" über den queeren Queen-Frontmann Freddie Mercury (1946-1991).



Für die Produzent*­innen und Studios hinter dem Film ist das ein historischer Erfolg. In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson (29), ein Neffe des verstorbenen Musikstars, zu sehen. Regie führte Antoine Fuqua (61).



Graham King übertrifft seinen eigenen Rekord



Von den bislang 911,9 Millionen US-Dollar stammen 358,6 Millionen aus Nordamerika. Weitere 553,3 Millionen Dollar wurden international eingespielt. Zum Vergleich: "Bohemian Rhapsody" kam weltweit auf rund 910 Millionen Dollar und hielt den Rekord seit seinem Kinostart im Jahr 2018.



Produzent Graham King (64) stellt damit seinen eigenen Rekord ein beziehungsweise übertrifft ihn sogar. Er war bereits für "Bohemian Rhapsody" verantwortlich, das vier Oscars gewann und jahrelang als erfolgreichstes Musik-Biopic der Filmgeschichte galt.



Der Weg zum Erfolg verlief jedoch nicht ohne Hindernisse. Während der Produktion sah sich das Studio zu umfangreichen Nachdrehs gezwungen, die Berichten zufolge rund 50 Millionen US-Dollar kosteten. Auslöser war ein zentraler Handlungsstrang im Drehbuch von John Logan (64). Dabei ging es um einen von Michael Jacksons Ankläger*­innen, dessen Geschichte laut Vereinbarungen mit dem Nachlass des Sängers ursprünglich nicht im Film dargestellt werden sollte. Die Änderungen sorgten für erhebliche Verzögerungen und zusätzliche Kosten.

Knackt "Michael" bald die Milliardenmarke?

"Michael" ist zudem der erfolgreichste Kinofilm in der Geschichte von Lionsgate und verzeichnete das größte weltweite Startwochenende eines Musik-Biopics Mit dem Kinostart in Japan am vergangenen Freitag hat der Film nun die Chance, die nächste magische Grenze zu überschreiten. Sollte "Michael" die Marke von einer Milliarde US-Dollar knacken, wäre er nach "The Super Mario Galaxy Movie" der zweite Film des Jahres 2026, dem dieses Kunststück gelingt. (spot/cw)