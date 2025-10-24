Beratungsstelle Elly: "Hass im Netz reale Bedrohung"

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Grafik auf der Homepage der Beratungsstelle Elly

Die Thüringer Beratungsstelle Elly warnt vor realen Folgen von Hassrede und Hetze im Internet. "Hass im Netz ist längst kein rein digitales Phänomen mehr. Für viele Betroffene ist er eine reale Bedrohung, die in den Alltag hineinwirkt: in das Sicherheitsgefühl, in Beziehungen, in politische Teilhabe und in die Frage, ob Menschen sich weiterhin öffentlich äußern oder engagieren", erklärt Projektleiterin Berna Uluçay.



Gerade in Thüringen hingen digitale Angriffe häufig mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen, rechten Mobilisierungen und konkreten Bedrohungslagen vor Ort zusammen, so Uluçay.



Besonders betroffen sind der Beratungsstelle zufolge etwa zivilgesellschaftlich oder gegen rechte Ideologien engagierte Menschen, wie entsprechende Beratungsanfrage zeigten. Zu ganz konkreten Ängsten bei den Betroffenen könne es etwa führen, etwa wenn deren private Daten im Netz veröffentlicht werden oder etwa rechten Telegram-Gruppen, teilte die Beratungsstelle mit.



Betroffene stellten sich dann etwa Fragen wie: "Wer kennt meinen Wohnort? Wer weiß von meiner Familie? Wem begegne ich im Alltag?" Digitale Gewalt müsse gerade im Kontext rechter Gewalt und realer Einschüchterung ernst genommen werden.

Mehr als 350 Beratungen sowie andere Unterstützungsangebote hat Elly im vergangenen Jahr gezählt. Dabei informiert die Beratungsstelle Betroffene etwa über rechtliche Möglichkeiten, wenn sie gegen Posting vorgehen wollen, oder bietet an, Betroffene etwa zur Polizei zu begleiten.



Die Beratungsstelle eröffnete vor drei Jahren im Juni 2023. Wer etwa auf Social Media Ziel von politisch motivierten Angriffen etwa von rechten Shitstorms wird oder im Internet beispielsweise rassistisch, queerfeindlich oder sexistisch beleidigt wird, kann sich über deren Website bei Elly melden. (cw/dpa)