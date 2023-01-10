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Management bestätigt

Bonnie Tyler ist aus künstlichem Koma erwacht

Erstmals gibt es vorsichtig gute Nachrichten: Bonnie Tyler liegt nicht mehr im Koma. Schwer krank ist die Rock-Legende aber weiterhin. Ihr Management muss nun alle Sommerkonzerte absagen.


Wann übernimmt Bonnie Tyler wieder das Steuer? (Bild: earMusic/Tina Korhonen)


Faro

Es ist die erste vorsichtig gute Nachricht seit Wochen: Bonnie Tyler (75) liegt nicht mehr im künstlichen Koma. Wie das Management der britischen Rock-Legende ("Total Eclipse of the Heart") gegenüber "Bild" mitteilte, hat sich der Zustand der Sängerin zuletzt leicht gebessert. Endgültig aufatmen können ihre Fans aber noch nicht.

Denn Tyler schwebt weiter in einem ernsten Zustand. Behandelt wird sie auf der Intensivstation eines Krankenhauses im portugiesischen Faro. "Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank", heißt es in der Erklärung des Managements. "Obwohl sich ihr Zustand bessert, verläuft der Genesungsprozess nur langsam."

Ärzteteam gibt sich zuversichtlich

Die behandelnden Mediziner*innen blicken dennoch optimistisch nach vorne. "Ihre Ärzte sind weiterhin zuversichtlich, dass sie sich gut erholen wird, doch dies wird Zeit in Anspruch nehmen", so das Statement weiter. Auslöser der dramatischen Lage war ein Eingriff im Mai: Damals musste Tyler notoperiert werden. Dabei kam es zu Komplikationen, woraufhin die Ärzte sie in ein künstliches Koma versetzten, wie das Management der Sängerin damals bestätigte (queer.de berichtete).

Sommerauftritte fallen aus

Die gesundheitlichen Probleme bleiben nicht ohne Folgen für den Terminkalender der 75-Jährigen. Das Management sieht sich gezwungen, sämtliche noch ausstehenden Sommerauftritte abzusagen oder  wo möglich  auf das kommende Jahr zu verschieben. Betroffen sind alle Konzerte bis Ende August, meldet die "Bild"-Zeitung heute noch weiter.

Ganz ohne Hoffnung müssen die Fans die bittere Nachricht aber nicht hinnehmen. Das Team rechnet damit, dass die Rock-Röhre im Herbst wieder auf die Bühne zurückkehren kann. "Derzeit glauben wir, dass die Konzerte im Herbst wie geplant stattfinden können", heißt es dazu.

Dank für weltweite Anteilnahme

In ihrem Statement entschuldigen sich Familie und Management ausdrücklich bei Fans und Veranstaltern für die kurzfristigen Änderungen und bitten um Verständnis und Geduld in der schwierigen Situation. Zugleich zeigt sich das Team dankbar für den Zuspruch rund um den Globus.

"Wir möchten uns bei allen für die enorme Anteilnahme und Unterstützung aus der ganzen Welt bedanken", so das Management abschließend. Bonnie Tyler wisse um die zahlreichen Genesungswünsche ihrer Fans  und sei dafür sehr dankbar. (spot/cw)

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