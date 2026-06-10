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Pride Month im Öffentlich-Rechtlichen
Queere ARD-Reihe startet mit Bikerin-Drama
Die ARD zeigt diesen Sommer wieder Filme jenseits der Heteronorm: Beim BR geht es mit dem französischen Film "Rodeo" über eine junge Frau los, die auf Motorräder und die Frau eines Gang-Bosses steht.
Auf ihrem Bike genießt Julia (Julie Ledru, li.) die gemeinsame Zeit mit Ophélie (Antonia Buresi) (Bild: Plaion Pictures)
- Von Gregor Tholl, dpa
Heute, 09:57h 5 Min.
Queeres Kino erzählt Geschichten und Lebensrealitäten queerer Menschen, wobei das Wording "queer" jünger ist als diese Art von Filmen. Noch vor 20 Jahren wurde etwa "Brokeback Mountain" eher Schwulendrama oder Schwulen-Western genannt.
Mit dem Begriff "Queer" sind jedenfalls auch die inzwischen etablierten Sommerreihen bei einigen ARD-Sendern versehen, bei denen Filme jenseits der sogenannten Heteronorm gesendet und dann online verfügbar werden. Da die Filme nach Ausstrahlung eine Zeit lang in der ARD-Mediathek abrufbar sind, erreichen diese Reihen regelmäßig ein Millionenpublikum.
Das öffentlich-rechtliche TV bringt damit das Publikum auf den aktuellen Stand in Sachen LGBTIQ-Filmkunst, denn die präsentierten Filme begeisterten schon auf Festivals und im Kino sie sind sozusagen kuratierte Kunst.
"BR Queer" legt am 18. Juni los, "RBB Queer" am 14. Juli
Unter dem Titel "RBB Queer" begann 2018 das Dritte Programm vom Rundfunk Berlin-Brandenburg mit diesem Projekt und geht 2026 damit folglich in die neunte Runde. Seit 2022 gibt es auch "BR Queer" beim Bayerischen Rundfunk.
Das sagt viel über den Kulturwandel in der Bundesrepublik aus. Vor 53 Jahren war es nämlich der BR, der sich bei der Ausstrahlung des Dokumentarfilms "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" als einzige ARD-Anstalt für die Dauer des Films von Rosa von Praunheim aus dem ARD-Gemeinschaftsprogramm ausblendete so, als müssten Bürger*innen in Bayern vor diesem schwulen Inhalt geschützt werden.
"BR Queer" (donnerstags spätabends im BR Fernsehen) geht nun am 18. Juni los und zwar mit dem französischen Bikerin-Drama "Rodeo". Darin verliebt sich die hitzköpfige Motorradliebhaberin Julia ausgerechnet in die Frau eines Gang-Anführers.
Sieben Filme laufen unter dem Label "BR Queer", darunter als deutsche Erstausstrahlung das italienische Schwulendrama "Fireworks" von 2023, das auf einer wahren Kriminalgeschichte Anfang der 1980er Jahre basiert.
Staat piesackt Frauenpaar
"RBB Queer" (dienstagabends im RBB Fernsehen; ebenfalls sieben Filme, aber andere) startet am 14. Juli. Los geht es hier mit dem ebenfalls aus Frankreich kommenden Bürokratie-Drama "15 Liebesbeweise". Darin muss ein lesbisches Paar dem Staat trotz Ehe für alle mit 15 Briefen beweisen, dass die Nicht-Schwangere der beiden der Mutterrolle gewachsen ist.
Auch der MDR ("Little Trouble Girls") und der WDR ("Bis ans Ende der Nacht") zeigen im Juli gezielt queere Filme.
Lange Zeit waren Filme über Lesben, Schwule, queere Personen der gesellschaftlichen Unterdrückung in weiten Teilen der Welt entsprechend in erster Linie heftige Leidensgeschichten, gar um Leben und Tod. Erst in jüngerer Zeit wurde der queere Bewegtbildmarkt (Filme fürs Kino und Fernsehen, Serien, Dokus) vielfältiger.
Zuletzt schienen Serien besonders dann viel Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn die Storys fast übernatürlich waren oder eine extrem schwärmerische Fantasie bedienten wie etwa die Eishockeyspieler-Romanze "Heated Rivalry". Allen voran der einflussreiche Serienschöpfer Ryan Murphy schuf Produktionen mit viel Glamour, aber auch Abgründen, darunter "Glee", "Hollywood", "Halston", "The Politician" oder "Ratched".
Kinofilme zeigen meist realistischere Stoffe als Serien
Im Kino dominieren dagegen meist realistischere Stoffe oder historisch verortete Melodramen. Man denke an "Call Me by Your Name" von Luca Guadagnino (nach einem Drehbuch von James Ivory) oder "Sommer 85" von François Ozon (basiert auf dem Roman "Tanz auf meinem Grab" von Aidan Chambers).
Meist stehen im Mittelpunkt queerer Filme Figuren, die sich normativen Erwartungen ihrer Umgebung entziehen und damit Außenseiterin oder Außenseiter werden. Damit befasst sich derzeit auch die sehenswerte Ausstellung "Inventing Queer Cinema" in Berlin (bis 13. September).
Auch formal hinterfrage queeres Kino etablierte Konventionen und entwickele eigene, widerständige Formsprachen, wird in der Ausstellung der Deutschen Kinemathek formuliert. Queeres Kino begleite und präge gesellschaftliche Entwicklungen und beeinflusse auch den sogenannten Mainstream.
"rbb QUEER" dienstags im rbb Fernsehen
14. Juli, 22:15 Uhr, "15 Liebesbeweise", Frankreich 2025, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Alice Douard, Darsteller*innen: Ella Rumpf, Monia Chokri, Noémie Lvovsky
14. Juli, 23:50 Uhr, "Jungs vom Lande", Frankreich 2022, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Gaël Lépingle, Darsteller*innen: Léo Pochat, Serge Renko, Yves Batek Mendy
21. Juli, 22:15 Uhr, "Below Her Mouth", Kanada 2016, Regie: April Mullen, Darsteller*innen: Erika Linder, Natalie Krill, Sebastian Pigott
28. Juli, 22.15 Uhr, "Viet und Nam", Vietnam/Frankreich/Schweiz/Liechtenstein 2024, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Trương Minh Quý, Darsteller*innen: Thanh Hai Pham, Duy Bao Djnh Dao, Thi Nga Nguyen
04. August, 22:15 Uhr, "Sad Jokes", Deutschland 2024, deutsche Erstausstrahlung, teilw. OmU, Regie: Fabian Stumm, Darsteller*innen: Fabian Stumm. Haley Louise Jones, Justus Meyer
11. August, 22:15 Uhr, "Chuck Chuck Baby", Großbritannien 2023, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Janis Pugh, Darsteller*innen: Louise Brealey, Annabel Scholey, Sorcha Cusack
18. August, 22:15 Uhr: "Drei Kilometer bis zum Ende der Welt", Rumänien 2024, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Emanuel Pârvu, Darsteller*innen: Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumtrache, Laura Vasiliu
Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt rbb-Filmexperte Knut Elstermann die cineastischen Highlights vor und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption.
"BR QUEER" donnerstags im BR Fernsehen
18. Juni, 23:15 Uhr, "Rodeo", Frankreich 2022, Free-TV-Premiere, Regie: Lola Quivoron, Darsteller*innen: Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi
25. Juni, 23:15 Uhr, "Lilies Not for Me", Südafrika/USA/Frankreich/Großbritannien 2024, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Will Seefried, Darsteller*innen: Fionn O'Shea, Robert Aramayo, Louis Hofmann
02. Juli, 23:15 Uhr, "Close to You", Kanada/Großbritannien 2023, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Dominic Savage, Darsteller*innen: Elliot Page, Hillary Baack, Peter Outerbridge
09. Juli, 23:15 Uhr, "Fireworks", Italien 2023, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Giuseppe Fiorello, Darsteller*innen: Gabriele Pizzuro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi
16. Juli, 23:15 Uhr, "What a Feeling", Österreich 2024, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Kat Rohrer, Darsteller*innen: Caroline Peters, Proschat Madani, Anton Noori
23. Juli, 23:15 Uhr, "Frau aus Freiheit", Polen/Schweden 2023, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Małgorzata Szumowska und Michał Englert, Darsteller*innen: Małgorzata Hajewska, Joanna Kulig, Mateusz Więcławek
30. Juli, 23:15 Uhr, "Aus meiner Haut", Deutschland 2022, Regie: Alex Schaad, Darsteller*innen: Mala Emde, Dimitrij Schaad, Jonas Dassler
MDR-Fernsehen
10. Juli, 24:00 Uhr (in der Nacht zum 11. Juli), "Little Trouble Girls", Slowenien/Italien/Kroatien/Serbien 2025, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Urka Djukić, Darsteller*innen: Jara Sofija Ostan, Mina vajger, Saa Tabaković
WDR-Fernsehen
16. Juli, 23:45 Uhr, "Bis ans Ende der Nacht", Deutschland 2023, Regie: Christoph Hochhäusler, Darsteller*innen: Timocin Ziegler, Thea Ehre, Michael Sideris
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